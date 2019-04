Aprueban diputados en lo general la Reforma Educativa con 381 votos a favor

Con la advertencia del PAN del riesgo de abrir la puerta para el regreso a la venta y tráfico de plazas, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general con 381 a favor, 79 en contra y dos abstenciones el dictamen de reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución.

Con dicha aprobación se abroga la Reforma Educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

Tras un receso de más de tres horas y un largo debate, Morena declaró que la reforma del 2013 ya cayó.

Por su parte, el PAN junto con algunas priístas acusaron que regresarán “la manzana envenenada “con el artículo “maldito” 16 transitorio, que representa el riesgo de entregar la educación a intereses espurios, pues, por medio de un litigio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) podrá tener el manejo de las plazas sindicales.

De acuerdo con la “adenda” de dicho artículo, con la entrada en vigor de la nueva legislación, se especifica que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional apartado “B”.

El documento establece que la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de los Maestros .

El panista Juan Carlos Romero Hicks sostuvo que ese artículo lo único que hace es confundir y deja preocupaciones de que eventualmente se puedan introducir prácticas que puedan consolidar la corrupción, el tráfico y venta de plazas y el tráfico de personas.

En tanto, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la reforma es un logro histórico y advirtió que el momento de los valientes, patriotas y no de los pusilánimes conservadores.

Arropado por sus correligionarios, aseveró que no es tiempo ya de buscar y recriminar los errores y aciertos, los puntos y las comas del pasado, sino de comprometernos para que esta sea una reforma transformadora.

Reconoció la lucha, la resistencia y el compromiso de la CNTE por defender sus derechos.

Agregó que si hoy estamos aquí es porque la gran mayoría del magisterio nacional decidió apoyar a un movimiento político que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

La priísta Ana Lilia Herrera aseveró que la Reforma Educativa vigente no desaparece, sino que evoluciona, mejora, pues todas las leyes son perfectibles y deben responder a una realidad que todos los días pide a gritos soluciones.

“Logramos procesos de selección para docentes, públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Estos no desaparecen, y no por decir muchas veces una mentira van a convertirla en realidad, ya no están en campaña”, sentenció al anunciar el voto a favor.

Sin embargo, su compañera de bancada, Cynthia López Castro, adelantó que su voto será en contra de esa manzana envenenada y el maldito artículo transitorio que da paso al peor del sistema educativo, incluyendo la venta de plazas.

En tanto, el panista Alfonso Robledo señaló que votarán en contra porque ésta es una mal llamada abrogación de la Reforma Educativa, y son cambios tramposos que pretenden engañar a maestros, padres de familia y a los diputados.

En medio de pancartas con la leyenda “¡Niñas , niños Sí, CNTE no!”, el legislador advirtió el riesgo que dicho artículo transitorio mantenga secuestrado al magisterio .

“Quieren que volvamos a la prehistoria de la educación, donde ciertos sindicatos, por ejemplo en los que mantienen la educación secuestrada en los estados que más necesitan a las mejores y los mejores maestros, como son Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, tienen secuestrada la educación”, aseveró.

Ironizó: “qué curioso, algo habrán arreglado en esos estados seguramente. Algo muy grave debió haber pasado para no tener aquí a la CNTE protestando”.

Tras la presencia del dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, para sumarse a las negociaciones con Morena, ante la resistencia de la bancada de avalar el dictamen, el diputado petista Alfredo Femat Bañuelos anunció el voto a favor y pidió disculpas a los maestros que fueron humillados y cesados por la reforma de 2013, y pidió sean reincorporados a sus plazas.

Al fundamentar el dictamen, la morenista Adela Piña Bernal afirmó que se abroga la reforma de Enrique Peña Nieto, así como la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Afirmó que el Estado reafirma su rectoría sobre la educación, terminando así con la injerencia de organismos ajenos a los intereses nacionales.

Se eliminan las evaluaciones punitivas. Nunca más una evaluación ligada a la permanencia en el empleo.

“Ahora se proponen evaluaciones de carácter formativo, diagnóstico e integral. Para el ingreso y promoción se ponderan los conocimientos, aptitudes y experiencia docente. Se eliminarán los exámenes estandarizados y se reconoce el derecho de las maestras y los maestros a la capacitación y actualización”.

Además, se fortalece a la educación normal, reconociendo en ella su papel fundamental para la formación docente. Se elimina el INEE, que se convirtió en un organismo persecutor del magisterio, por lo que se crea un nuevo organismo que coordinará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que se encargará de realizar estudios, investigaciones y evaluaciones diagnósticas, apuntó la legisladora.

A pesar que en el pasado sexenio apoyó la reforma peñista, el Partido Verde, a través de diputado Oscar Bautista Villegas, respaldó la nueva legislación del Ejecutivo, y la calificó como una oportunidad para mejorar y eliminar aquello que no ha cumplido para mejorar la educación de todos los mexicanos.

Además que se dejan atrás interés partidistas para beneficio de los mexicanos .

Por el PRD, Abril Alcalá Padilla, externó el voto a favor y aclaró que aún quedan las leyes secundarias, y hay un acuerdo de que se elaborarán de una manera colegiada y con la participación de la sociedad.