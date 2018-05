Aprovecha INE envío de notificación a Zavala para ratificar renuncia

El consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez confirmó que personal del Instituto Nacional Electoral (INE) acudió a la casa de campaña de Margarita Zavala a dejarle una notificación, y aprovecharon para tomar la ratificación de la renuncia a la candidatura independiente a la Presidencia de la República.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Organización Electoral y Capacitación explicó también que se decidió dejar en la boleta electoral la imagen de la excandidata, debido a que implicaría muchos inconvenientes eliminar el recuadro donde aparece para ser votada.

Baños Martínez explicó que Zavala Gómez del Campo presentó en el transcurso de la madrugada la renuncia a la candidatura y la ratifico ante personal del INE que la visitó directamente.

“¿Por qué hay personal que la visitó?, pues por varias razones. Primero, se trata de una candidata presidencial, es una dama, hubo una coyuntura, nosotros enviamos una comunicación a través de personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para otros temas, y ella recibió personalmente esa comunicación, y solicitó que el mismo funcionario que la visitó le aceptara la ratificación de la renuncia. Entonces, se aprovechó el trámite”, puntualizó.

Aclaró que en el INE no se tuvo ningún inconveniente en recibir la ratificación de esa manera, “no se vulnera ninguna disposición y no se le da ningún trato preferencial, bajo ninguna circunstancia, simple y llanamente aprovechamos la coyuntura”.

Con relación a las boletas electorales dijo que se decidió que se quedarán con el nombre de Margarita Zavala, porque el INE tiene la imposibilidad de tener más papel seguridad, el cual se compró a una empresa en Chihuahua, y tardan varios días en producirlo y enviarlo a la capital.

Explicó que eso retrasaría la impresión de 93 millones de boletas electorales para elegir Presidente, y se tiene de plazo fatal a más tardar el 10 de junio, cuando tienen que estar entregadas las boletas en los 300 consejos distritales federales para que los ciudadanos voten el 1 de julio, para Presidente, senadores y diputados federales.

“Los plazos legales están encima, tenemos que entregar las boletas electorales el próximo 10 de junio en los 300 consejos distritales y vamos a empezar a repartir las boletas con convoys custodiados por el Ejército y la Marina a partir del 1 de junio, estamos a 15 días de empezar la distribución”, indicó.

Otra razón de por qué continuará el nombre de Zavala, es porque el INE no dispone de presupuesto suficiente para imprimir las boletas y ya se enviaron las papeletas a los migrantes registrados para el voto de mexicanos en el extranjero, y se tendrían formatos diferenciados.

Detalló que ya se tiene una avance en la impresión del 50 por ciento de las boletas para Presidente, y “no vamos a poder cambiar las boletas”. Debido a que el acuerdo para este tema queda igual, no habrá necesidad de que sesione el Consejo General del INE, porque el formato no se va a alterar, aseveró.

También apuntó que los votos que llegarán a recibir Zavala por estar en la boleta electoral, no se anularían, sino que se tomarán como votos a candidatos no registrados, y con ello no se tendrá ninguna repercusión en el conteo de sufragios, pues quedan totalmente inválidos, y tampoco se tomarían en cuenta en caso que se impugnara por votos nulos.

Precisó que con relación al segundo debate presidencial, que se realizará en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, el próximo domingo 20 de mayo, se propone que se eliminen los 20 minutos que le corresponderían a la excandidata independiente, por lo que el tiempo de este ejercicio sería de una hora con 40 minutos, y no de casi dos como se había programado.

De esta manera, se eliminará la participación de Zavala y se seguirá el orden por lo que el debate lo abriría el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien seguía con la segunda intervención. Esta propuesta se presentará en la mesa de representante de los candidatos y después se reunirá esta tarde la Comisión Temporal de Debates para analizar y, aprobar este planteamiento.