Apoyan a candidato, o quedan fuera: PAN

Afirma que serán respetuosos de las críticas de todos los llamados “panistas rebeldes” (Lozano, Cordero, Gil, Vega), mientras no exista un candidato electo. ‘Insisto, todavía no hay campaña electoral, todavía no hay candidatos registrados, en su momento ya veremos lo que pueda pasar’