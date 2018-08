Apoya Ernesto Cordero a Gil Zuarth para dirigir al PAN

Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, consideró que el próximo dirigente del PAN debería ser Roberto Gil Zuarth pues aseguró, le daría oxígeno al partido blanquiazul y lo convertiría en una oposición inteligente.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el legislador dijo que, aunque su expulsión del partido continúa en litigio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial d la Federación (TEPJF) se asume como militante panista pero que sea o no integrante de esta fuerza política apoyaría a Gil Zuarth.

“En el PAN no se cubrieron los trámites correspondientes para expulsarme entonces yo me sigo asumiendo como panista y esto sigue en litigio, soy apegado a los principios del Partido Acción Nacional y he decidido hacer mi vida pública como tal”, insistió.

Confió en que a su partido haya una dirigencia que regrese a los principios del PAN, que sea un partido ciudadano, y en este sentido opinó que Roberto Gil “sería una persona que pueda oxigenar y lo haría una oposición que tanto necesita el país”.