Apartidistas participantes en ‘claxonazo’ contra AMLO en Cuernavaca

Los participantes en un “claxonazo” contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Cuernavaca aclararon que no son panistas, sino apartidistas.

“Mentira, mentira.

“Tampoco somos ni fifís ni chairos; todos los que estamos aquí somos mexicanos; AMLO es un mentiroso; todos los que estamos aquí somos apartidistas.

“Ya estamos hartos los mexicanos de tantas mentiras, de tanta traición, porque este hombre hizo que mucha gente le creyera y lo único que ha hecho es regalar nuestro dinero”, refirió una de las participantes en el “claxonazo” contra el titular del Ejecutivo federal afuera del Campo Militar 24-A, en la avenida Emiliano Zapata, para exigir su destitución.

“No tendría problemas en votar por él si se manejara de otra manera; no tengo un bastión político; este hombre, lo que está haciendo, es dividir, y así no va; se está aplicando, nuevamente, un socialismo que en Latinoamérica se ha transformado en comunismo; no le tengo miedo al socialismo; al contrario, soy un defensor del socialismo, pero un socialismo serio.

“Un presidente se elige para gobernar, no para que esté hablando del pasado, de lo que hizo Salinas, Fox, sino para que gobierne; no queremos un pastor que abrace; queremos un estadista que piense en un país para adelante”.

“Somos puros ciudadanos que hemos trabajado, que pagamos nuestros impuestos, mientras el señor se dedica a dilapidar el dinero de una manera irresponsable.

“Ni madres; no queremos que vengan esos regímenes anteriores que le dieron en la torre a México porque estas consecuencias son de ellos; el PRI, el PAN, el PRD han hecho desastres”, fue sentir de otros de los participantes en el “claxonazo” contra el Presidente de la República.