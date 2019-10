Anuncia Joel Ayala Almeida su separación formal del PRI

Joel Ayala Almeida, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), dio cuenta de su separación formal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ello, en una carta dirigida al dirigente nacional de la fuerza política, Alejandro Moreno Cárdenas.

“En razón de la definición de la Reunión Nacional de Dirigentes, tanto de los Sindicatos como de la Representación Territorial que integran la FSTSE, me permito informar de mi separación formal del Partido Revolucionario Institucional no sin antes dejar testimonio de mi reconocimiento y gratitud a las oportunidades brindadas durante mi historial de militancia en el Instituto Político, aclarando que no existe resentimiento alguno, sino que mantendré vigente mi convicción del mandato de los Trabajadores al Servicio del Estado en el fortalecimiento de las Instituciones de la República”, refiere Ayala Almeida en la misiva.