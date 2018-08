Anuncia Ernesto Cordero su retiro de la vida política

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, anunció que se retira de la vida política para emprender proyectos personales pues asegura, no vale la pena pelear su lugar como militante en el Partido Acción Nacional (PAN).

“Sí, ya, vámonos a emprender proyectos en la vida privada, al desempeño y al ejercicio profesional, seguiré dando mis clases, me gusta mucho, yo soy actuario y economista de profesión y a eso me voy a dedicar, a hacer consultoría económica, financiera y a hacer pronósticos”, dijo.

Tras su participación en el pase de Estafeta de la Agenda de Equidad de Género de la 63 y 64 Legislatura, Cordero fue entrevistado y dio a conocer su retiro; aseguró que se va satisfecho con lo que ha realizado como servidor público.

“Ojalá que quien se apoderó de Acción Nacional tengan un acto de contrición y vean el daño que no sólo le han hecho al PAN si no al país, el PAN necesita un presidente fuerte, incluyente, que no sea de la misma camarilla que lo llevó al desastre”, indicó.