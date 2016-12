Anula Yunes pago de Tenencia Vehicular en Veracruz

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, emitió dos decretos para condonar el 100 por ciento del impuesto a la tenencia durante los dos años que dura su mandato.

Ordenó subsidiar al 100 por ciento el Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (tenencia vehicular) para los años 2017 y 2018.

Así como para condonar totalmente este impuesto del 2012 a 2015, y las actualizaciones, multas y recargos generados de 2012 a 2016, que corresponde a cuatro años de la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Con esta medida se busca beneficiar a propietarios de más de 309 mil 300 unidades automotoras que circulan por toda la entidad veracruzana.

A través de un comunicado, Yunes Linares anunció la condonación al 100% del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos públicos o privados a las personas físicas y morales propietarias de automotores nacionales o de procedencia extranjera, inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes, que tengan adeudos en los ejercicios fiscales de 2012 a 2015.

Se exentará el pago de la Tenencia Vehicular a los contribuyentes que han sido responsables con el pago de este impuesto una vez que en los últimos cuatro años se observó que la recaudación por este rubro ha tenido un incremento de 48.4 por ciento.

También los empresarios propietarios de automóviles gozarán de estos privilegios.

No procederá la condonación en el caso de créditos fiscales que se están pagando a plazos ya sea diferidos o en parcialidades; para efecto de pago de los montos no condonados no se aceptará dación en pago, compensación o acreditamiento.

Como parte de los decretos, el Gobierno de Veracruz también condonará 60 por ciento el Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

Esto, para quienes tramiten un cambio de propietario dentro de los primeros cuatros meses de 2017, siempre y cuando el endoso proceda de los ejercicios fiscales 2014 y subsecuentes.

Se condonará el 100 por ciento de las actualizaciones, recargos y multas de personas físicas o morales inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes, que tengan adeudos por omisión del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como los Derechos de Control Vehicular que se hayan generado hasta el 31 de diciembre de 2016.

Esto último, siempre y cuando los contribuyentes regularicen su situación fiscal del 1 de enero al 30 de abril de 2017.

A los contribuyentes que se encuentren al corriente al momento de la entrada en vigor del decreto de condonación vehicular, y que paguen los derechos de control dentro de los primeros dos meses de 2017, gozarán de un estímulo del 5 por ciento durante ese periodo.

La Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz emitirá las reglas de operación y plazos para gozar de los beneficios de estos decretos.