Antonio Meade asegura que está libre de corrupción

Esto luego de que la PGR decidió no tomar acción legal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, instancia que deberá explicar cada una sus decisiones

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, dijo estar limpio y libre de corrupción, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) decidió no tomar acción legal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, instancia que deberá explicar cada una sus decisiones.

“Me parece que la procuraduría, en ese mismo ánimo de darle respeto y autonomía a sus decisiones, debe de corresponder a esa autonomía con la capacidad, frente a la ciudadanía y a la sociedad, de explicar todas y cada una de sus decisiones”, indicó el aspirante de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

Entrevistado al término a una reunión privada con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, el abanderado de la coalición Todos por México reafirmó su apoyo a que cada una de las instancias haga su trabajo y que cada una de las instancias rinda cuentas.

Sostuvo que peleará por un México en donde nadie esté por encima de la ley, por lo que “nadie, es nadie” y sostuvo que buscará tener un ministerio público perfectamente autónomo, que cuente con todo el respaldo del que será su gobierno para que, en su oportunidad, pueda con absoluta libertad y empoderamiento tome las decisiones que considere sean las que están apegadas a derecho.

“A nosotros nos toca empujar para que se deslinden las responsabilidades, toca, al responsable de deslindarlas explicar sus decisiones, explicarlas frente a la ciudadanía, de suerte tal, que no quepa ninguna duda”, enfatizó Meade Kuribreña.

Cuestionado en torno a si la Comisión Nacional de Ética Partidaria tendría que abordar el caso de Duarte Jáquez, dijo que sería muy deseable que hiciera su propia investigación en ese y en cualquier otro caso, en donde haya dudas sobre cualquier violación en materia ética.

Sobre los señalamientos hechos por un notario sobre la supuesta falsificación de su firma en el proceso de compra-venta de una nave industrial en Querétaro, reiteró que no le toca ser quien juzgue si Ricardo Anaya es culpable o no, “a mí me toca pedir, frente a los datos, que se deslinden responsabilidades, en el caso de Ricardo y en todos los demás casos.”

Meade Kuribreña reiteró su postura de que México no pagará el muro fronterizo con Estados Unidos.