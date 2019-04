Anteponer el bienestar de la gente el llamado a regidores y síndicos del PRI

En el marco del Segundo Encuentro con Regidores y Síndicos de Representación Proporcional, Alejandra del Moral Vela, lideresa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, aseguró que todos y cada uno de ellos deben trabajar por el bienestar de la gente; “ese es el objetivo”, refirió.

En el Centro de Capacitación del Militante de la sede tricolor, añadió que las políticas públicas de cada uno de sus ayuntamientos deben ser dirigidas en beneficio de los ciudadanos.

“Si queremos volver a ser gobierno, si queremos la sensatez y la eficiencia de regreso en nuestros municipios, debemos seguir, sistemáticamente, una estrategia de denuncia de la corrupción”, apuntó.

Señaló que la política es la más noble de las actividades cuando el que es político realiza su tarea con seriedad, con respeto a sí mismo, con inteligencia y sentido común; acotó que la política no busca la confrontación, sino que suma, multiplica, incluye y unifica.

Es el camino, dijo, para generar consensos que nos permitan alcanzar una meta en común; la política, agregó, no es personal; debe servir para seguir construyendo en favor de los habitantes de cada municipio, apuntó.

La lideresa estatal priísta exhortó a regidores y síndicos a ser una oposición seria; a oponerse con la ley en la mano y, sobre todo, a hacer valer el debate diario en sus cabildos con acciones.

Refirió que la gente que los votó confió en ellos, por lo que hoy deben tener bien claro que no pueden traicionar esa confianza.

“En esa tarea, cada una y cada uno cuenta con su Comité Directivo Estatal, empezando por su presidenta”, destacó.

Del Moral Vela acotó que “hoy caminamos de la mano en la capacitación de nuestra síndica y nuestros regidores”; expresó que son la cara del PRI en cada uno de los municipios donde hoy son oposición; “nadie los va a detener si son los más capacitados, si conocen la problemática de sus municipios y están cerca de su gente”.

Recordó que se están llevando a cabo las jornadas de afiliación y refrendo de la militancia a través de la credencialización, una labor en la que, enfatizó, el partido dice no a la simulación.

En su oportunidad, Ignacio Beltrán García, secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, resaltó: “No esperemos los fracasos de otros para recuperar la confianza ciudadana; es por eso que nuestra presidenta les convoca a seguir capacitándose para tener más y mejores herramientas que les permitan enfrentar, con éxito, los desafíos en sus municipios”.

En ese tenor, llamó a los asistentes a trabajar, en cada uno de sus municipios, en beneficio de los ciudadanos.

“Tienen hoy una extraordinaria oportunidad para encabezar y abanderar las causas más sentidas de la sociedad y los más altos ideales de nuestro partido; cuentan con toda la confianza”, dijo.

Durante el encuentro con regidores y síndicos, organizado por Omar Olvera Herreros, secretario de Asuntos de Gobierno y Legislativos del CDE, y en el que participaron el consultor Ángel Álvarez Solleiro y el dirigente de PRI.mx, Alan Gutiérrez del Río, ambos con el taller de manejo de redes sociales, Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo, les ofreció una ponencia sobre los lineamientos para realizar denuncias sobre hechos de corrupción.