Ante Rosario Piedra marca Olga Sánchez Cordero directriz de atención a víctimas

Ante Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dejó claro que la atención a las mujeres víctimas de violencia debe darse desde el primero momento que busquen ayuda, a través de servicios de protección que operen permanente.

“Las víctimas de violencia no deben ser llevadas con una primera instancia, al Ministerio Público, porque ahí son, en muchas ocasiones, revictimizadas; en una primera instancia deben ser atendidas por estos servicios de protección integral de refugios, de otras instancias.

“Esta Secretaría de Gobernación está tomando cartas en el asunto; las va a acompañar en sus legítimas demandas; somos empáticas con esto”, dijo Sánchez Cordero a un grupo de las mujeres que tienen tomadas las instalaciones de la CNDH, comprometiéndose a acompañarlo en sus casos, mismos que, acotó, se destrabarán.

“Las acompañamos.

“No queremos comprometernos a algo que no podamos hacer específicamente; no somos agentes del Ministerio Público; no somos procuradurías y fiscalías, ni estamos en los tribunales, pero lo que sí podemos hacer, lo que estamos aquí para ayudarlas, es para acompañarlas para destrabar algunas cuestiones ante estas instancias de procuración e impartición de justicia que se les empiezan a complicar, para ayudarles y acompañarlas a destrabarlas”, dijo Sánchez Cordero al grupo de mujeres que tienen tomadas las instalaciones de la CNDH, con las que sostuvo una reunión en privado.