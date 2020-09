“Ancira me puede denunciar, pero hay pruebas en su contra”

Alonso Ancira, propietario de AHMSA, está en su derecho de presentar una denuncia en mi contra, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pero tenemos pruebas de que él vendió a sobreprecio la planta de fertilizantes, en más de 200 millones de dólares”, aseguró.

Señaló que hay pruebas de la relación estrecha con los que tomaron la decisión de comprar esa planta.

El Presidente adelantó que si lo citan a declarar, presentará un escrito basado en lo que está comentando. “Lo leí en un medio”, dijo.

Expresó que el caso de Ancira lo ha denunciado desde hace años, “lo que pasa es que hay amnesia”.

Explicó que Ancira lo acusa de estarlo difamado por ventilar su caso en las “mañaneras”.

“Yo no me peleo con nadie, no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, tengo adversarios”, agregó.

“Debo proteger el patrimonio de los mexicanos”.