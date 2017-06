Anaya ‘revive’ a Madero

La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) acordó comenzar con los trabajos de la plataforma política y electoral, que deberá ser un proyecto de transformación política, social y económica de México.

Al iniciar con el análisis de la ruta que se seguirá de cara a la elección federal de 2018, determinó que los trabajos de la plataforma política serán coordinados por el ex presidente nacional de este instituto político Gustavo Madero Muñoz.

En la reunión que se prolongó durante más de siete horas, se determinó avanzar con un diálogo interno amplio e incluyente, siempre en el marco de la normatividad interna de Acción Nacional y de la legislación electoral vigente.

También se revisaron los tiempos legales tentativos para el proceso electoral del próximo año, dependientes de los acuerdos que se tomen en el Instituto Nacional Electoral.

Además, se coincidió en la necesidad de promover un acercamiento con diferentes actores políticos, sociales y académicos para trabajar en la construcción de un frente amplio opositor, de cara a las elecciones federales de 2018, con el objetivo de lograr un cambio de régimen en México y sentar las bases de un gobierno honesto y de resultados.

De acuerdo con el calendario electoral del PAN, proceso electoral 2017-2018, la fecha de registro de coaliciones es hasta que inicie la etapa de precampañas del 20 de septiembre al 13 de noviembre y la emisión de convocatoria del proceso interno será 15 días antes del inicio de precampañas, el 29 de octubre de 2017.

APRUEBAN ACERCAMIENTOS POLÍTICOS HASTA CON MORENA

El Partido Acción Nacional aprobó acercamientos políticos con otras fuerzas políticas e incluyó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional indicó que con el único partido que no harán acercamiento es con el PRI.

Los panistas acordaron crear un frente amplio opositor que sea capaz de lograr un cambio de régimen y que siente las bases para que haya gobiernos honestos.

Durante la reunión, el PAN aprobó instalar la mesa de diálogo que propuso Margarita Zavala para elegir al candidato presidencial de 2108.

En cada uno de los estados se instalarán mesas para elegir a los mejores candidatos a los puestos que estarán en juego en 2018.

El PAN acordó que sostendrán un diálogo interno amplio e incluyente y que respetarán los tiempos electorales.

ANAYA CONSERVA PRESIDENCIA DEL PAN Y SOMETE A ZAVALA Y MORENO VALLE

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, sometió a sus tiempos a Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, sus principales rivales en la disputa por la candidatura presidencial, pero además se mantuvo en el cargo, esquivó las acusaciones por las recientes derrotas e impuso su agenda para armar un “frente amplio opositor” para 2018.

Luego de más de siete horas de discusión en la Comisión Permanente del PAN, que concluyó poco antes de la medianoche, la mayoría que Anaya tiene en ese órgano desechó la propuesta de Zavala de designar, en un mes, al candidato presidencial y aprobó que la convocatoria se emitirá hasta dentro de cuatro meses, el 29 de octubre.

De hecho, será hasta el 9 de agosto cuando se instale la Comisión Organizadora Electoral y hasta el 29 de septiembre se determinará el método de selección de candidatos, entre ellos el presidencial, todo con base en la ley electoral y los estatutos del PAN.

“Dentro de la reunión que se prolongó durante más de siete horas, en un clima de civilidad y respeto, también se determinó avanzar con un diálogo interno amplio e incluyente, siempre en el marco de la normatividad interna (de) Acción Nacional y de la legislación electoral vigente”, informó el PAN.

“También se revisaron los tiempos legales tentativos para el proceso electoral de 2018, dependientes de los acuerdos que se tomen en el Instituto Nacional Electoral”, subrayó mediante un comunicado.

Este calendario echa por tierra los planes de la esposa de Felipe Calderón de una rápida definición del candidato e inclusive su propia propuesta de que se instale una “mesa” con los aspirantes -siete hasta el momento- para que sean ellos los que propongan un método, que para ella deben ser las encuestas que por ahora encabeza.

Anaya logró también que, antes de la definición del método de selección de los candidatos, se inicien los trabajos de la plataforma política y electoral, “la cual deberá ser un auténtico proyecto de transformación política, social y económica de México”, que serán coordinados por el ex presidente del PAN Gustavo Madero Muñoz.

Y también, según el propio plan de Anaya, se avaló que el PAN articule una alianza hacia 2018.

“Se coincidió en la necesidad de promover un acercamiento con diferentes actores políticos, sociales y académicos a fin de trabajar en la construcción de un frente amplio opositor de cara a las elecciones federales de 2018 con el objetivo de lograr un cambio de régimen en México y sentar las bases de un gobierno honesto y de resultados”.

La facción del matrimonio Margarita-Calderón presionó desde hace semanas a Anaya para que, en la sesión de la Comisión Permanente de este jueves 22, se definiera el método para definir al candidato presidencial y que renunciara a la presidencia del PAN, porque de lo contrario podría generarse un conflicto y perder la elección de 2018.

“Si el PAN se resquebraja, le estaría dejando el camino abierto a Morena en el 2018”, advirtió el ex gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas, y lo mismo alertó Marcelo de los Santos, ex mandatario de San Luis Potosí: “Si no hay acuerdo, habrá desilusión y todo se va ir por la borda, vamos a perder”.

SE INICIARÁ DIÁLOGO CON ASPIRANTES: RUFFO

El senador Ernesto Ruffo aseguró que el blanquiazul definirá el mecanismo para elegir al candidato a finales de septiembre y aseveró que su líder, Ricardo Anaya, se comprometió a conducir la ruta para 2018, donde buscarán la construcción de un frente.

Señaló que Anaya Cortés expresó estar abierto para encontrar todos los métodos, que incluye los spots del partido, a fin de que participen todos los aspirantes a la candidatura presidencial del partido político.

Ruffo puntualiza que se iniciará el diálogo con todos los aspirantes a la candidatura de Acción Nacional a la Presidencia de la República en busca del abanderado con mejores perspectivas de triunfo en el 2018.