Anaya Cortés llama a respetar los resultados electorales del 1 de julio

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, llamó a respetar el resultado de la elección el 1 de julio, más allá de la diferencia en el número de votos, y a dirimir cualquier inconformidad en las instancias correspondientes.

Durante los festejos con motivo del Día de las Madres, el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Dempocrática (PRD) y Movimiento Ciudadano llamó a que todos los actores se conduzcan con civilidad.

“Que en este clima de libertad, la gente pueda salir a votar y todos respetemos el resultado electoral; así debe de ser en una democracia”, expresó.

“Primero, el llamado a que se respete el resultado electoral. La gente va a decidir en absoluta libertad, así debe de ser 1 de julio y más allá del cuál es la diferencia en el número de votos, se debe respetar el resultado”, anotó el aspirante presidencial.

Acompañado por la candidata a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales y de su esposa Carolina Martínez, ofreció el impulso a “una auténtica revolución de participación de mujeres en el gobierno”.

En un acto en el que el mariachi interpretó las tradicionales “Mañanitas”, y en el que Anaya Cortés repartió abrazos entre muchas de las mamás presentes, el candidato enfatizó que con las mujeres el gobierno de la coalición Por México al Frente cambiará al país.

“La política se trata de servir a los demás, no de servirnos (…) Yo quiero ser el presidente de México para lograr ese cambio profundo y esa transformación que hoy nuestro país necesita. Ese México que soñamos, está muy cerca, faltan sólo 53 días para la elección”, destacó.

En presencia de liderazgos y candidatos locales, Ricardo Anaya enfatizó que él viene de una familia muy “entrona”, en la que la igualdad siempre ha sido la norma, por lo que nadie le cuenta lo que es una mujer trabajando.

“A la mujer que me dio la vida, que me dio su amor, que me dio su cariño, que se desveló, que trabajó, que luchó, que me educó, que me corrigió, que me abrazó, que me besó, que me consoló. Quiero desde aquí mandarle un abrazo muy cariñoso a mi mamá y, con mi mamá, a todas las mamás de México”, enfatizó.