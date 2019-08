Analiza Ivonne Ortega impugnar elección interna del PRI

La candidata a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ivonne Ortega, declaró a través de un mensaje difundido en redes sociales, que se “robaron la elección” de este domingo, además de que analiza la posibilidad de impugnar los resultados y asegura que no se irá del tricolor.

A pesar de que los resultados oficiales los dará a conocer el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI el próximo miércoles, la ex gobernadora yucateca asegura que no es que no hayan votado por ellos, ya que a ella y a su equipo, “les robaron”.

“Reconozco la batalla que dieron los compañeros y compañeras de las regionales, son de verdad heroicos, así lo reconozco. Este es un gran logro, aunque no hayamos ganado la Presidencia, pero no porque perdimos, sino porque la robaron”, insistió.

Sin embargo, asegura que no se saldrá del partido y que solo es el principio de su lucha por hacer que la militancia sea el verdadero motor de su partido y no la “cúpula”, como lo declaró a lo largo de su campaña.

“No me voy a ir del PRI, vamos a seguir trabajando, somos la voz de la militancia. No perdamos eso, que es lo que ganamos en este proceso”, añadió.

Poco después, junto con su compañero de fórmula, José Encarnación Alfaro, emitió otro mensaje en donde dice que hará una consulta a la militancia para analizar la posibilidad de impugnar los resultados.

“Cuento con todos los elementos para impugnar la elección, incluso para lograr su anulación”, por lo que consultará a los militantes que la respaldaron los pasos a seguir al respecto.

Por su lado, el Organo Auxiliar en Yucatán, de la Comisión Nacional de Procesos Internos, del Revolucionario Institucional, informó anoche que la jornada electoral de este domingo 11 de agosto transcurrió sin ningún contratiempo o incidente grave en la entidad.

El balance general de la jornada, indica que en Yucatán abrieron el 100% de las casillas, tanto en Mérida como en el Interior del Estado, y que a las 17:00 hrs., como se tenía previsto, cerraron los centros de votación en toda entidad.

Finalmente, confirmó que los resultados serán hechos públicos el miércoles 14 de agosto, en la Ciudad de México, cuando sesione la Comisión Nacional de Procesos Internos para el cómputo final de la elección y la entrega de la Constancia de Mayoría a la fórmula ganadora de la contienda interna.