Amor, descansa que mañana iremos a Lomas Taurinas…

POR JOSÉ PABLO BALLESTEROS ORTEGA

Las campañas de elecciones que durarían 30 días daban inicio oficialmente. La carrera por la silla del águila y el gobierno del país por los próximos seis años. Nos encontrábamos los tres candidatos alistando los últimos detalles para el debate presidencial.

La política, el arte de llevar a cabo lo imposible, este pequeño mundo de hipocresía, dolor, mentiras, guerra sucia, que todos buscamos y unos pocos, usan como medio para mejor la situación de la gente mexicana.

Eran ya las nueve de la noche, el debate había concluido. ¡Vaya basura! Toda mi vida la dediqué a una sola cosa, conducirme patrióticamente, todos mis movimientos fueron y son para proteger y renovar. Mientras tanto, los otros aspirantes, situados por palancas, actuando inconstitucionalmente a lo largo de toda su carrera, no haciendo otra cosa más que generar deterioro.

¡Fui agredido, volaron mentiras hacia mí; este debate no fue para contender ideales, viables métodos para mejorar, sino al contrario, fue una guerra sucia en mi contra! Desde hace ya varios meses que pienso en dejarlo todo, la política mexicana no ha hecho nada más que disminuir mi ánimo altruista, me desalienta pugnar en contra de un enemigo falso, el influyentismo, la corrupción y la impunidad, y no en contra de verdaderas problemáticas como la pobreza, el rezago educativo, la falta de oportunidades.

Una contienda que en el campo ha originado una sociedad mexicana desalentada, desintegrada, desorientada. Con un vacío de ideas, valores y proyectos. Hemos perdido el sentido de nuestra existencia colectiva.

Soy un candidato que viene de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, que sabe que las cosas se tienen que ganar a pulso, nada me ha sido fácil. Son momentos de cambio, de transformación en nuestro país; estoy decidido y determinado a ganarme la confianza de los mexicanos. Porque aunque día tras día vivo aspectos que lo único que buscan es desalentarme y lo han logrado, nunca me rendiré, porque amo a México y a su gente, estoy decidido a morir por ello.