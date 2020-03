AMLO ya habla de crisis económica por pandemia y guerra petrolera

De manera sorprendente el Pesidente se mostró realista esta mañana, de gira en Oaxaca; un tanto diferente a como suele conducirse en sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

Por lo menos su lenguaje. Al inspeccionar la construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, habló en supuesto de la crisis económica que puede afectarnos a causa del coronavirus dijo que podría comprometerse a construir la de Tuxtepec y Juquila “si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis económica que se está avizorando y sintiendo ya por el coronavirus, por la caída del precio del petróleo, si atemperamos esa crisis…”.

No obstante, volvió a su lenguaje habitual: “¿Qué nos queda pendiente y que lo tenemos que analizar y vamos a ver cómo nos va en lo económico? Ya lo que expliqué es bastante, significan miles de millones de pesos para Oaxaca, y porque podemos disponer de ese dinero, también lo aclaro, porque no hay corrupción…”.

Dijo que precisamente porque no hay coprrupción y política de austeridad, hay presupuesto sin aumentar impuesto ni el precio de la gasolina.

Y regresó a la realidad: “Pero no me atrevo a decir que la vamos a mejorar esa carretera a ampliar, porque primero vamos a ver cómo no va al enfrenar la crisis económica que se avecina, pero sí vamos a terminar lo que ya se inició y a lo que nos comprometimos”.