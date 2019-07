AMLO renuente a aceptar incertidumbre económica

En un claro rechazo a que haya incertidumbre económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el periódico Financial Times debe ofrecer disculpas al pueblo de México porque se quedó callado mientras se imponía la corrupción en el país y aplaudió las reformas estructurales.

Ello, luego de que el medio británico publicara un editorial en el que señala que el titular del Ejecutivo federal debe demostrar que escuchará los consejos del nuevo responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP, Arturo Herrera, y que le dará espacio para restablecer la credibilidad en los mercados.

Al ser interrogado, en conferencia de prensa, sobre la publicación, el mandatario señaló que el Financial Times “aplaudía que se llevarán a cabo las reformas estructurales”.

“Estoy esperando que ofrezcan disculpas; no fueron objetivos; no son profesionales”, refirió el titular del Ejecutivo federal.

En su editorial, el Financial Times consideró que a siete meses del inicio de su gobierno, López Obrador debe aceptar la realidad económica, “noticias desagradables”, y no seguir confiando en sus propios datos.

Agregó que la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “la voz más fuerte de la prudencia fiscal” dentro de la administración lopezobradorista, sugiere que las esperanzas de los inversionistas “estaban fuera de lugar”.

ALERTA BANK OF AMERICA SOBRE RECESIÓN TÉCNICA

Bank of America (BofA) alertó sobre el hecho de que México pudiera estar ante una recesión técnica.

“Creemos que México está en una recesión técnica puesto que el PIB se contrajo en el primer trimestre y esperamos que se contraiga de nuevo en el segundo trimestre.

“Un segundo y consecutivo trimestre de contracción pondría a México en recesión técnica; nosotros predecimos que el segundo trimestre se contraerá”, refirió Bank of America.

A decir de la empresa estadounidense de tipo bancario y de servicios financieros multinacional, de “oficializarse” la recesión técnica, el peso podría depreciarse.

Ello, ante la salida de capitales.

Una recesión técnica suele ser fruto de una caída de dos o más trimestres interanuales en el Producto Interno Bruto (PIB).

‘DEBE ACEPTAR NOTICIAS DESAGRADABLES, NO SEGUIR CONFIANDO EN SUS PROPIOS DATOS’

A través de una editorial, el periódico británico Financial Times instó al presidente Andrés Manuel López Obrador a aceptar noticias desagradables y a no seguir confiando en sus datos.

“Debe aceptar noticias desagradables, no seguir confiando en sus propios datos”, hizo notar el diario.

Paralelamente, el Financial Times hizo notar que la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difícilmente podría haber llegado en peor momento.

Igualmente, hizo alusión a las amenazas de una guerra comercial por parte de Estados Unidos y el hecho de que la inversión empresarial esté estancada.

“Con el presidente Donald Trump amenazando con una guerra comercial, para presionar a México a reducir la migración, y la inversión empresarial estancada, la salida del secretario de Hacienda difícilmente podría haber llegado en peor momento”, puntualizó el periódico británico.

URGE MARKO CORTÉS A CORREGIR POLÍTICA ECONÓMICA

Tras asegurar que el Banco de México (Banxico) confirmó lo que el Partido Acción Nacional (PAN) ya preveía en cuanto a que la economía daba señales de estancamiento en el primer semestre del año, Marko Cortés, su dirigente, instó al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconocer que México está al borde de una recesión.

Ello, puntualizó, en aras de que pueda corregir su política en la materia y mandar señales de confianza a los inversionistas.

“Mientras continúen las decisiones económicas sin sustento técnico y los caprichos presidenciales de hacer las cosas a costa de lo que sea, las señales para la economía serán malas y la incertidumbre irá aumentando, en perjuicio de todos los mexicanos.

“La Junta de Gobierno de Banxico confirmó las advertencias hechas por Acción Nacional con antelación: La desaceleración económica es mayor a la anticipada por las autoridades, lo que podría poner a México al borde de una recesión si no se toman las medidas adecuadas”.

“La narrativa del Banco de México, los analistas financieros nacionales y extranjeros, también han señalado que la incertidumbre prevaleciente en nuestra economía despierta dudas sobre la viabilidad de la política económica de la actual administración”, puntualizó el dirigente nacional panista.

Así las cosas, Cortés urgió al titular del Ejecutivo federal a corregir cuanto antes su política económica.

“El tiempo y el Banco de México nos vuelven a dar la razón; por eso, una vez más, le pedimos al presidente López Obrador que modifique lo más pronto posible su política económica para que mande una buena señal a las inversiones que requiere el país para el segundo semestre del año.

“Ya es insostenible que el gobierno nos diga que las cosas van bien cuando no es así”, sentenció el dirigente nacional panista.

DE ESTILO DIFERENCIAS CON URZÚA: MARGARITA RÍOS-FARJAT

Abordada al término de su participación en el 80 Congreso Nacional de Agentes Aduanales, Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reconoció diferencias de estilo con Carlos Urzúa, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“De estilo; el estilo”, se limitó a establecer.

Ríos-Farjat dijo ser enemiga de las elucubraciones, es decir, que su desempeño se regía por seriedad.

“No me gusta contribuir nunca a las elucubraciones.

“Me gusta mantener un papel serio”, puntualizó la jefa del SAT.