AMLO reitera que fue un acto de provocación

El presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, continuó este miércoles con su gira de trabajo por Estados Unidos y ofreció una conferencia de prensa en el National Press Club de la ciudad de Washington, donde contestó preguntas de los medios locales sobre temas de la agenda bilateral y su posición ante el gobierno de Donald Trump, además de hablar sobre el incidente del martes con el padre de uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014.

El político tabasqueño lamentó la “campaña de odio” del gobierno de Donald Trump contra el pueblo de México. “Yo creo que, más allá de las fronteras, debe procurarse el respeto a los derechos humanos. Es una falacia, un disparate, decir “Estados Unidos primero”: lo primero es la justicia y la fraternidad universal”.

Sobre el incidente de este martes, en el que Jorge Antonio Tizana lo increpó por su supuesto apoyo a figuras políticas que después fueron señaladas como responsables de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, calificó lo sucedido como algo “muy lamentable”

“Tuvimos que interrumpir nuestra asamblea por un acto de provocación. Es lamentable porque nosotros estamos luchando en contra del régimen opresor de México que abusó con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y a nosotros, que enfrentamos al régimen en contra de esa barbaridad, se nos reprocha. Estoy convencido de que fue una acto de provocación. Entiendo la desesperación que pueda tener el padre de este joven, pero no estoy de acuerdo con ese procedimiento porque es injusto, y se lo dije en el momento: el reclamo es al Estado, no a nosotros. El reclamo tiene que ser a Peña, a las fuerzas armadas, a quienes intervinieron en ese crimen, no a nosotros”.

Tras visitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrés Manuel López Obrador insistió en que fue una provocación lo que ocurrió con un padre de Ayotzinapa en Nueva York.

En la conferencia de prensa se le preguntó si con la visita de los panistas Ricardo Anaya y Margarita Zavala, que aspiran a la presidencia de la república, no están usando a los migrantes como tema electoral con miras a las elecciones de 2018, a lo que contestó Andrés Manuel López Obrador que “nosotros no lo hacemos, esto no tiene propósitos electorales, no es lo mío, estamos recorriendo ciudades y el lunes estaremos en San Francisco”.

Igualmente indicó el presidente de Morena que recorrerá parte de la república mexicana para formar comités en defensa de los migrantes.

López Obrador señaló que no ha habido demasiada claridad en cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se habla de que esto va a llevar tiempo “creo que todo va a quedar igual porque no es fácil cancelar la relación comercial con México hay información que el secretario de comercio de EU tiene inversiones en México en la construcción de autopartes”.