AMLO rechaza polemizar con obispo

El obispo auxiliar de México Salvador González que denunció de violencia contra migrantes, niños y mujeres, y que el gobierno mexicano no hace nada para combatir las agresiones a grupos vulnerables, pero el Presidente se negó a polemizar se negó a polemizar con él.

Es bueno que todos se expresen con libertad, pero no quiso polemizar. “Tengo mi conciencia tranquila”.

“Que me digan ¿cuándo se había visto que el Presidente de México llevara de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana una reunión de seguridad para atender el problema de la violencia?

“¿Cuándo había sucedido esto?”

Dijo el Presidente que está entregado, “tengo reuniones con diferentes gabinetes cada mes o cada 15 días, pero el de seguridad es diario. “Todos los días estamos atendiendo el tema. Entiendo que hay una oposición a nuestro gobierno de quienes tienen una manera distinta de pensar que llama conservadores y no están conformes, sin embargo, los respeto”.

Explicó que la mayoría de la gente apoya el combate a la corrupción, que no haya impunidad, que se ayude a los pobres, que el Presidente informe todos los días. “Eso me lo dice la gente, pero no soy monedita de oro… imagine si yo pensara que tengo la verdad absoluta, no sería demócrata”.

Citó a José a Alfredo Jiménez : cuando el pueblo no me quiera voy a llorar y me voy a ir; si el pueblo no quiere al gobernante, es la nada. Estaré aquí hasta que el pueblo quiera; por eso impulsé la revocación del mandato.

“No hagan coraje, serénense, ya viene la elección, van a poder decir no queremos que siga el Presidente … y sin aspavientos, sin extremismos, sin violencia, se resuelve. Por eso el método democrático es lo mejor que hay”.