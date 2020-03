AMLO reacciona a críticas de ex titulares de salud: Quedémonos en casa

Es probable que en reacción a la severa crítica de cinco ex secretarios de Salud, dos ex rectores de la UNAM y un sinnumero de personalidades representantes de los más diversos sectores de la sociedad, el Presidente López Obrador anoche pidió a los mexicanos desde Tijuana quedarnos en casa y cuidarnos.

“Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso: que en la familia busquemos tener, no aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores”, en sus redes sociales.

Los ex secretarios de Salud, Guillermo Soberón Acevedo, Julio Frenk, José Narro, Mercedes Juan López y Salomón Chertovrisky Woldenberg, y el ex rector de la UNAM, Octavio Rivero Serrano, reclamaron al Presidente no mostrar “un compromiso verdadero de ponerse al frente de la emergencia”, así como “su falta de convicción de atender el conocimiento científico y … acudir al pensamiento mágico-religioso para explicar las acciones de prevención de la enfermedad…”.

Y como ejemplo, remarcaron su inasistencia a la primera sesión del Consejo General de Salubridad que, constitucionalmente encabeza.

De gira por la frontera norte, el mandatario sentenció:

“Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto: se nos van a disparar los casos de infección, y se nos van a saturar los hospitales, no nos van a alcanzar las camas, los hospitales”, afirmó en un video publicado en redes sociales.

“Aun cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va a ser algo desbordante, si nos cuidamos y hacemos caso va hacer así. Es decir no vamos a tener problemas de atención, no se nos van a saturar los hospitales, los centros de salud y vamos a salir adelante, pero no sólo eso, sino que vamos a tener menos muertes que eso es lo que más nos debe de importar”, dijo.

Antes, como los publicó Impacto, los ex secretarios de Salud exhibieron que:

“El titular del Ejecutivo Federal mostró desprecio por las medidas más sencillas de higiene y separación social que recomiendan sus colaboradores, además de no haber mostrado un compromiso verdadero de ponerse al frente de la emergencia. Su inasistencia a la primera reunión extraordinaria del Consejo de Salubridad General así lo muestra, al igual que su falta de convicción de atender el conocimiento científico y en cambio de acudir al pensamiento mágico-religioso para explicar las acciones de prevención de la enfermedad, o la insistencia en continuar en su campaña personal”.

Se especula en el sector salud que a finales de la próxima semana, el jueves concretamente, se anuncie el estado de emergencia que entraría en vigor el viernes 5.