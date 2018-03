AMLO no se despeina: ‘Que debatan Anaya y Meade’

Con el argumento de que le quieren “echar montón” y “trampearlo”, Andrés Manuel López Obrador hizo caso omiso al reto de “entrarle” a los debates que le lanzó el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade.

“Que debatan entre ellos; que debata Meade con Anaya para ver todo lo que tienen ahí pendiente; que dejen de estarse cuestionando, criticando; que no se amenacen; que arreglen sus cosas con urbanidad”, refirió.

Así las cosas, al ser abordado en Zacatecas, López Obrador aseguró que el ya decidió que no se va a confrontar.

“Yo ya decidí que no me voy a confrontar; la gente no quiere pleitos.

“Yo nada más les pido que me respeten, por eso de que me faltan pantalones, ¿cómo es que dicen los jóvenes? Eso sí calienta”, refirió López Obrador.