AMLO no ha presionado al Poder Judicial; Calderón sí lo hizo: Zaldívar

Asegura no haber sido sólo testigo, sino que él mismo fue objeto

Contrario a Andrés Manuel López Obrador, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa sí presionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Lo he dicho y hoy lo reitero; el Presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial.

“No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión, en los asuntos que estamos manejando”, aseguró Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, quien dijo no haber sido sólo testigo de las presiones de Calderón sobre sus pares, sino que él mismo fue objeto de las mismas.

“Cosa que también he dicho no se podría decir de algún otro presidente, que sí amenazó, que sí presionó, y que yo no sólo soy testigo porque fui objeto de esas presiones de Felipe Calderón”, puntualizó Zaldívar.

Para afianzar sus dichos sobre el titular del Ejecutivo federal en el sentido de que ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial, el ministro presidente del máximo tribunal del país resaltó el hecho de que califique de corruptos a jueces y magistrados.

Y “exhibir” a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

“En repetidas ocasiones, el Presidente de la República ha calificado de corruptos a jueces y magistrados, y ha amenazado con ‘exhibir ‘a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía”, puntualizó Zaldívar.