AMLO firme en su palabra

Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de la República, solicito a sus adversarios políticos confiar en él y en su proyecto de gobierno, consideró que en el Congreso, legisladores de oposición darán voto a favor de aquellas leyes que beneficien a los ciudadanos.

López Obrador afirmó que la mayoría de su partido (Morena) en la Cámara de Diputados y Senadores se debe a que “así es la democracia”, y porque así lo decidieron los electores durante los comicios del 1 de julio.

“Lo que le digo a los adversarios, con todo respeto, a los conservadores, que tengan confianza, que nosotros tenemos principios, tenemos ideales; no se va a imponer nada, no es de ser si no convencer”, expreso el presidente electo.

El futuro titular del Ejecutivo adelantó que durante su administración “no van a haber leyes como antes para beneficio de minorías, ya no van a haber leyes que afecten al pueblo”.

AMLO expresó su confía en los integrantes de las bancadas de otros partidos votarán por iniciativas que beneficien al pueblo, y no en beneficio de minorías o 2para hacer negocio al amparo del poder público”.

El próximo titular del Ejecutivo señaló que ya trabaja en los proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto para 2019, y aunque tiene como límite para presentarlos el 15 de diciembre, buscará hacerlo con anticipación para tenerlo autorizado y arrancar de inmediato con los programas planteados para la próxima administración.

Aunque confirmó que no fue invitado al último informe de Enrique Peña Nieto, AMLO solicitó no malinterpretado la situación, y reiteró que lleva una buena relación con el actual Presidente y con su equipo de trabajo.

“No aspiramos al pensamiento único, al totalitarismo”, aseguró el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, e indicó que, contrario a lo que señalan versiones periodísticas, no tiene información del Vaticano en torno a las actividades del equipo de transición “y siempre procuramos verificar que sean oficiales, que sean institucionales, no tenemos nada oficial”.