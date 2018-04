AMLO, “espanta inversiones” por su oposición al nuevo aeropuerto: Anaya

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que Andrés Manuel López Obrador es un retrógrada que denota enorme ignorancia y un “espanta inversiones”, por su oposición a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“Sí, López Obrador es el espanta inversiones. Con su actitud lo que provoca es que las inversiones se vayan y esto es muy delicado para el país, porque cuando no hay inversión no crece la economía y no se generan empleos”, expuso en conferencia de prensa matutina donde sugirió al tabasqueño documentarse antes de hablar.

Entonces, “este tipo de actitudes de López Obrador por su puesto que ponen en riesgo la generación de empleo en nuestro país”, además de ser incongruente con lo que dice y lo que hace, sostuvo.

“¿No que no viajaba en aviones privados, no que solamente viajaba en aviones comerciales? Son puras mentiras, toda su campaña es una farsa y en los próximos días va a ir quedando cada vez más claro de cara a todas y todos los mexicanos”, expresó.

El político queretano se definió como un “amigo de las inversiones”, porque los turistas que llegan en avión impulsan la economía del país y afirmó que durante el gobierno de coalición que encabezará continuará la edificación del nuevo aeropuerto, solicitará que se revisen los contratos y de encontrarse actos de corrupción, se procederá en consecuencia.

Recordó que 99 de cada 100 mexicanos prefieren un trabajo bien pagado que una dádiva o una despensa, pues la gente quiere oportunidades de trabajo bien remuneradas y la manera de que crezca la economía y se genere el empleo con inversión.

Respecto a la propuesta de un grupo de empresarios, intelectuales y académicos a todos los candidatos presidenciales para que aterricen sus propuestas de campaña en torno a rubros como economía, seguridad, corrupción, entre otros, Anaya Cortés se comprometió a responder con puntualidad a esos cuestionamientos.

De manera particular, adelantó que mantendrá al Ejército en las calles y que “mientras no contemos con policías confiables, bien pagadas, certificadas y realmente del lado de la gente, vamos a seguir apoyándonos en el Ejército y la Marina para cuidar a las ciudadanas y ciudadanos”.