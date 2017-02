AMLO es un hombre mezquino e incapaz de reconocer un gesto de generosidad: Felipe Calderón

Felipe Calderón acusó a Andrés Manuel López Obrador de ser un hombre mezquino e incapaz de reconocer un gesto de generosidad, no de él, sino de cualquier persona, “así se trate de estos niños con cáncer, a él lo que le importa es su campaña y lo que le importa es refrendarse como el mesías tropical donde él solo tiene la verdad. Y es mezquino porque es un hombre que está lleno de odio, él no puede superar que le gané y que le gané limpiamente hace poco más de 10 años”.

En lugar de aportar una sola prueba de trampa en las elecciones de 2006, lo que ha hecho es precisamente odiar y denostar.

“Es un hipócrita y lo es porque aquí lo relevante ya no es qué gano yo mi vida ha sido transparente en ese sentido, desde que yo gané mi primer distrito por mayoría en Coyoacán y Portales a la Asamblea del Distrito Federal en 1988, y tuve que presentar mi primera declaración patrimonial, todas mis declaraciones año con año desde entonces han sido públicas, estoy dando continuidad perfecta a mi patrimonio”.

Felipe Calderón señaló que recibe una pensión mensual de 145 mil pesos, cifra que irá íntegra a la Fundación Aquí Nadie Se Rinde que atiende a niños con cáncer.

“Ponle que sean 200 mil pesos mensuales, que es lo que yo recibo, y que es lo que ayer anuncié que donaría y de hecho ayer les di el primer cheque a la asociación Aquí Nadie Se Rinde para niños con cáncer”, abundó.

Sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador que solamente estaría dando el ocho por ciento de la cifra total, Felipe Calderón declaró que es totalmente falso, “ciertamente Andrés Manuel nunca ha sido bueno para hacer cuentas, es un mentiroso se lo digo por supuesto en su cara, todo lo que yo recibo se lo paso”.

Y agregó que no renunciará a la seguridad que le corresponde porque durante su mandato afectó muchos intereses de los grupos criminales, “tenía que hacerse y México estaba y sigue azotado por una ola criminal a la que el Estado tiene que hacerle frente”.

Ahora lo relevante no es lo que percibe como ex presidente, sino de qué vive López Obrador, señaló Calderón, específicamente de qué vivió él cuando perdió la elección de 2006 y hasta la aparición del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), “porque ahora me imagino que Morena lo mantiene, de qué ha vivido.

“En el gabinete llamado ‘Legítimo’ donde se gastaban creo que unas 15 o 10 pensiones como las que acabo de renunciar a favor de los niños con cáncer, él recibía ese dinero, yo creo que varias veces más de lo que era una pensión presidencial, jamás nos ha dicho a los mexicanos de dónde sacó ese dinero.

“Se lo digo a él en su cara, él no tiene manera de probar el origen lícito de su dinero, de manera tal que lo que él diga ante estas cosas es simple y sencillamente esperado”.

Asimismo, recordó que durante su administración al frente del Gobierno de la República elevó la protección del Seguro Popular para todos los tipos de cáncer hasta los 18 años.

Sin embargo, también tiene conocimiento que en esta asociación “Aquí Nadie Se Rinde” hay muchas necesidades “y yo con mucho gusto la apoyo”.

Por esa razón tomó la decisión de que dará su pensión que le corresponde como expresidente de México del orden de 145 mil pesos mensuales, “la voy a traspasar total, íntegramente a ‘Aquí Nadie Se Rinde’.

“Prefiero que este dinero que no es nada comparado con los casi cinco millones de pesos que se gastan ahora en el Gobierno Federal mejor se vaya a niños de carne y hueso que lo necesitan, a papás y mamás que lo necesitan y que requieren el apoyo y la ayuda de todos”.

Finalmente, Felipe Calderón dijo que las conferencias son su principal fuente de ingreso.