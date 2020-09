AMLO describe su voluntad de enjuiciar a ex Presidentes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió entregar un escrito a la cámara de Senadores para que proceda la consulta que pueda conducir a enjuiciar a los ex Presidentes de 1988 a la fecha.

“Previa investigación”, dijo, “se sometería a juicio a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”.

Su larga explicación dejó claro que es una voluntad propia, mucho antes de una consulta, someter a juicio a cinco ex Presidentes.

La solicitud se presentará de conformidad con la ley, expresó.

Lo vamos a entregar a las 11:00 de la mañana al Senado, indicó.

Dio a conocer la pregunta que contendría la consulta:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

López Obrador señaló que es muy satisfactorio que un grupo de ciudadanos haya recolectado firmas para solicitar la consulta.

“Sí van a atener las firmas que se requieren y ya van cerca de 2 millones”, afirmó.

Sin embargo, agregó, presentará el escrito para tener mayor seguridad en tener la consulta.

Procedió a leer el escrito que entregará.

En él insiste en que la consulta pudiera realizarse el día de la elección del 5 de junio de 2021.

Describió que México vivió en tres décadas momentos de corrupción, riqueza, fraudes electorales, crecimiento descontrolado de la violencia, violación masiva de derechos humanos.

Llamó a esa etapa periodo neoliberal o neoporfirista.

Aumentó la desaparición de personas, creció la pobreza, la desigualdad; hubo acoso depredador contra comunidades indígenas, y se afectaron las industrias energéticas, añadió.

Agregó que un reducido número de empresarios se apropiaron de bienes de la nación como las minas.

Zedillo, dijo, privatizó bienes nacionales, como los ferrocarriles. En 1998 llevó a cabo el rescate bancario con el Fobaproa.

De Fox señaló que al final de su gestión intervino ilegalmente en el proceso electoral para impedir la llegada al poder de la oposición.

Además, expresó, que admitió que “era importante detener a López Obrador”.

Agregó que Felipe Calderón envolvió al país en una estrategia militar contraproducente y costosa.

Mencionó el caso Genaro García Luna señalando que Calderón no hizo absolutamente nada.

Afirmó que para la elección de Enrique Peña Nieto hubo la irrupción de grandes cantidades de dinero ilegal para su campaña.

Mencionó a Emilio Lozoya quien, aseguró, confirma la complicidad de Peña Nieto para la entrega de sobornos para la Reforma Energética y la compra de Agronitrogenados.

Añadió que hubo complicidad de los medios de comunicación.

Sin estridencias y con responsabilidad la acción debe avanzar, indicó.

Expresó que el tema amerita ser puesto a la consideración de la gente.

Claro que, agregó, él votaría por no enjuiciar a los ex Presidentes. Pero “no seré tapaderas de conductas del pasado… No es mi fuerte la venganza”.

Calificó el asunto de interés nacional y trascendencia internacional.