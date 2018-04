AMLO denuncia ‘carteristas’ de credenciales del INE en sus mítines

Por medio de su cuenta de Twitter, el candidato a la Presidencia por la coalición juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en sus eventos hay “carteristas” que aprovechan la gran cantidad de personas para robarles sus carteras y así obtener credenciales del INE.

El morenista culpó a lo que llama “la mafia del poder” por este tipo de actos en sus actos de campaña debido a que “están nerviosos”.

LÓPEZ OBRADOR AFIRMA QUE MORENA ES PACÍFICO; EVITA HABLAR DE LA CNTE

Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el movimiento de Morena “ha sido, es y seguirá siendo pacífico”, y dijo que él no es nadie para hacer recomendaciones a organizaciones como la CNTE tras la agresión a priistas.

Entrevistado después de un mitin el Playas Rosarito, Baja California, reiteró su negativa a responder sobre los señalamientos de hechos de violencia en un mitin en Oaxaca contra simpatizantes del PRI por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Señaló que no declararía sobre el tema por recomendación de sus asesores “del pueblo de México”, que le piden que no se enoje ni se enganche. Indicó que aunque sugiera que no se peleen, expresó que él no es nadie para hacer recomendaciones a organizaciones como la CNTE.

El abanderado de Morena sostuvo por otra parte que se prepara para el primer debate presidencial del 22 de abril en el Palacio de Minería, en la capital del país.

Aprovechó para mandar un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el pueblo de México es bueno, trabajador y honesto.

Consideró que mandar tropas a la frontera es parte de la política interna en Estados Unidos y de la campaña por la reelección de Donald Trump, pues están muy cercanas las elecciones en ese país.

Sobre su campaña opinó que “nos va bien porque estamos hablando siempre con la gente, porque recogemos los sentimientos de la gente, porque llevamos a cabo diálogos circulares”. A su juicio, “el pueblo es sabio y todo lo que hacen con guerra sucia se les revierte, entonces deberían ellos (los adversarios) cambiar de estrategia”.