AMLO defiende su discurso en Macuspana; “humillar, no”

Sobre los gritos y abucheos en Macuspana, Tabasco, este domingo, el Presidente López Obrador afirmó que lo que pidió fue separar la grilla y la politiquería de la transformación de México.

Expresó que es muy latoso que muchos se hallan quedado en el almanaque, en las prácticas del antiguo régimen.

“Si no digo nada (ante los gritos), entonces estoy tolerando, reconociendo lo que está ocurriendo; siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega”, señaló.

La gente siempre aprovecha los actos para la rechifla, hasta para humillar, agregó. Yo hago uso de mi derecho de réplica.

Nosotros vamos a informar sobre programas sociales, no a hablar de quienes están ya en campaña, indicó.

“Lo único que plantee fue, grilla no, política sí, resaltó.

‘EN POPULARIDAD ESTAMOS BIEN’

Acerca de mi popularidad estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando, indicó.

Pero también, expresó, sufrimos desgaste, porque aguantar a los conservadores, desquiciados.

No les gusta nada, añadió, como que el delito grave la facturación falsa, la extinción de domino, no les gusta el Instituto para Devolver al pueblo lo robado, que la corrupción sea delito grave.

“Le meten y le meten, dicen ‘ya perdió tres puntos’”, dijo.

“El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque”, aseguró.

Yo no luche por el cargo, yo lucho por transformar el país, expresó.

El Presidente afirmó que están resistiendo sin pagar publicidad.

“Cuánto pagaban para que les quemaran incienso… No, no, me duele”, reprochó.

En el 2022 yo me voy a someter a la Revocación del Mandato, añadió.

Sí hay compra de tiempos, pero no como antes. Si no lo hacemos, nos tumban, agregó.

“Siempre me ha sacado adelante la gente, me saca a flote, hasta cuando me desaforaron y me querían meter a la cárcel, indicó.

Añadió que uno de los que le dieron espacio fue Jacobo Zabludovsky, a su manera, “tiene usted algo que decir”, y ahí sí, me iba de corrido.