AMLO de todos lados

El candidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que de triunfar en las próximas elecciones, realizaría un gobierno itinerante en distintas regiones del país.

En el acto de campaña que sostuvo en la explanada delegacional de Magdalena Contreras, detalló que estados “como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, que requieren de mucha atención y allá voy a estar también viviendo”.

Acompañado por la candidata al Senado por la coalición, Citlalli Hernández, abundó que “va a ser un gobierno itinerante, no voy a estar todo el tiempo aquí, en la capital, voy a estar en todas las regiones”, puntualizó.

En este sentido reiteró que si llegara a la presidencia no viviría en la Residencia oficial de Los Pinos; “lo que diga mi dedito”, señaló al tiempo que movía su dedo índice en forma de negación; ya abundó que esta pasaría a formar parte del Bosque de Chapultepec.

Agregó que Los Pinos “se van a convertir en un espacio para la artes y la cultura del pueblo; se va a integrar con todo lo que es el bosque de Chapultepec; ese espacio no lo tienen en ninguna parte del mundo, ni Obama va a tener un parque así”, enfatizó.

Por otra parte, consideró necesario “poner orden también a todo el trafique de los permisos de construcción porque ha sido un desorden una gran corrupción en este sexenio aquí en la ciudad”.

López Obrador recordó que el objetivo del movimiento que encabeza es el de combatir la corrupción y terminar con lujos en el gobierno, a fin de generar recursos que permitan impulsar proyectos productivos.

El aspirante de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social tendrá dos actos de campaña más en la capital del país, en las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, y mañana en los estados de Guerrero y Morelos.

AMLO PIDE A SEGUIDORES QUE LO CUIDEN

Andrés Manuel López Obrador, esta consiente que le hace falta organización con sus seguidores al momento en que llega a las distintas plazas y pide que ellos mismos lo cuiden.

Al refrendar la petición que su deseo es que la gente lo cuide “porque nunca le ha gustado usar escoltas”, el político tabasqueño aprovechó su encuentro con habitantes de la delegación Magdalena Contreras para pedir por segunda ocasión en el último mes que los simpatizantes de su movimiento deben organizarse mejor para seguir manteniendo un contacto cercano con él “como siempre ha existido”.

De no haber un orden en cada uno de los encuentros, ya no habrá tiempo para saludarse y tomarse fotos aseguro el candidato de la colación Juntos haremos historia.

“Cuando digo que me van a cuidar, no es porque me vayan hacer algo, el que lucha por la justicia no tiene nada qué temer. Es que, a veces, apachurran porque no hay organización; entonces, nada más que ayuden porque da tiempo para todo, para ir saludando y hasta para tomarnos fotos y todo si hay orden. Pero si es así desordenado, pues no; entonces nada más apachurran y no dejan que uno pueda caminar”, explicó López Obrador en la concentración masiva a la que acudió el actor Sergio Mayer, candidato a una diputación federal por Morena.