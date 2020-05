AMLO “cuca” a ciudadanos a pedir que se investigue a ex Presidentes

Yo no voy a promover que se investigue al ex Presidente Felipe Calderón, pero los ciudadanos sí, “yo mando obedeciendo, no es mi fuerte la venganza”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente no quiso responder a la respuesta del ex Mandatario federal panista en el sentido de que no se intente ya distraer a la ciudadanía sobre la epidemia, con acusaciones a su persona.

López Obrador expresó esta mañana que él ya no se quiere meter en es eso, que él ya señaló las reglas.

Insistió que si se llega a enjuiciar a ex Presidentes es porque la gente lo pide, pero él no.

Este martes, Calderón dijo en redes sociales (¿uso de “infodemia”?) que “la Justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes”.

“Señor Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes”, escribió Calderón en Twitter.

“Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”.

El ex Presidente panista respondió fuerte y claro, pero hoy López Obrador decidió no responder.

“Y una sugerencia respetuosa: Concéntrese en la pandemia, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor del México moderno. Lo necesitamos ahí. Dígale a sus estrategas que dejen de distraer a la opinión pública conmigo”, agregó Calderón.