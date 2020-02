AMLO convencerá a Congreso sobre Guardia Nacional

En la conferencia mañanera preguntaron al Presidente si prefiere un mando militar o civil en la Guardia Nacional, y dijo que necesita el apoyo del Ejército y de la Marina para enfrentar a la inseguridad y la violencia.

“No quiero ser simulador, ni a aceptar leyes que no resuelvan el problema. No quiero una reedición de la Policía Federal que no funcionó”.

Preguntó: ¿no es responsabilidad garantizar la seguridad? ¿Con quién me apoyo si no puedo usar a marinos y soldados?

Tiene confianza en que los legisladores estén a la altura de las circunstancias, pero en todo caso hay maneras de hacerlos cambiar de opinión.

Los reporteros le preguntaron si lo haría usando los expedientes que hay de ellos cando fueron funcionarios en el sexenio pasado. Citaron el caso concreto del ex secretario de Gobernación y ahora senador, Miguel Osorio Chong.

Se negó a entrar en el tema, pero dejó en claro que no habrá amenazas.

Explicó que se rata de un asunto político porque “ahora resulta que les preocupa la militarización cuando ellos aplicaron el uso de la fuerza, hasta se vestían, como Felipe Calderón, de militares.

Tenemos el respaldo, el apoyo de las fuerzas ramadas, y la aceptación de que se van a garantizar los derechos humanos y que habrá un uso moderado de la fuerza”.

Se refirió a que la ONU tiene un ejercito de paz. “Es lo que estoy planteando, pero que tenga todos los elementos que se requieran para atender el principal problema del país, que es la inseguridad”.

Refirió que es tan importante el tema que los gobernadores apoyan, sin embargo los legisladores en el caso del PAN, no se por qué razón, se oponen. “Sean realistas ¿por qué un gobernador del PAN si quiere que participen los militares y los senadores no? Porque es el gobernador tiene el problema diario de enfrentar la inseguridad.

“Cuando hay crímenes ¿a quién se culpa? ¿A un gobernador o a un senador?”

Dijo que “algunos insensatos y acomplejados, culpan al Presidente de la República porque estos temas se vinculan al Ejecutivo”.

Prometió que no es amenaza, pero si el Congreso no aprueba mañana o pasado lw iniciativa sobre la Guardia Nacional, “yo aquí lo daré a conocer mi postura y el por qué de los legisladores. Fuera máscaras porque a veces ni se sabe cómo votaron los legisladores?”

Reiteró que necesita del apoyo del Ejército, entre otras cosas, porque tienen disciplina, profesionalismo. Es la institución que más infraestructura tiene en el país.

Se preguntó: ¿Puede haber excesos militares?

“He preguntado a los mandos ¿podemos darle el giro a la seguridad interior como misiones principales la seguridad pública?

La respuesta es si; respetando derechos humanos, usando la fuerza pública de manera racional”.

Es muy importante utilizar a las fuerzas armadas porque el ejército tiene 220 mil soldados y la Armada, 40 mil marinos.

Preguntó: “¿Qué quieren los conservadores? Que fracasemos. ¿Para eso es su oposición? Me parece muy mezquino, pero no me voy a dejar. No voy a echarme para atrás. La gente lo pide, duele mucho; no es estadística. Cuando mira uno lo que pasa día a día en asesinatos y secuestros, sabe uno que tiene la responsabilidad de garantizar paz y tranquilidad. Acepte ese reto, no voy a simular, me estoy haciendo cargo de atender este asunto. Creo que los legisladores estarán a la altura de las circunstancias”.

Si necesitamos de la Guardia Nacional, concluyó..