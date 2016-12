Alza a gasolina, decisión normada y planeada: Meade

No es responsabilidad de nadie, asegura el titular de la SHCP. “Obedece a las condiciones del mercado y toca a la Secretaría de Hacienda dar la cara”

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, señaló que no se vislumbra un aumento de precios tras el aumento en el precio de la gasolina, así como que la decisión del precio de las gasolinas ha dejado de ser una decisión del gobierno.

El encargado de las finanzas públicas subrayó el hecho de que el precio de las gasolinas ya dejó de ser una decisión del gobierno, “sino que es resultado de un proceso natural, donde el costo del insumo más relevante de la gasolina se va incrementando en el tiempo”.

En entrevista radiofónica Meade dejó claro que este esquema de precios no tiene relación alguna con la reforma energética, reiterando que en el resto del mundo las gasolinas suben y se ajustan con base en los costos. “No es decisión de un gobierno, sino resultado de una circunstancia”.

Meade Kuribreña señaló que entre enero y diciembre de este año, en todos los mercados energéticos del mundo, se ha ajustado el precio de la gasolina un 24.5 por ciento, en México el 3 por ciento “y esto no tuvo un proceso en la formación de precios desordenados en el mundo, en México no tendría por qué tenerlo”.

En torno al consumo de combustible, José Antonio Meade señaló que en México se consume poco más de 190 millones de litros de gasolina, de los cuales menos de 9 los consumen los tres perfiles más bajos, por lo que, “para apoyarlos en este esfuerzo, hay muchas mejores maneras de hacerlo” que manteniendo un precio bajo de la gasolina.

Al tocar el tema del impacto de este aumento en el costo del transporte, Meade explicó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), no lo pagan los transportistas, sino que lo cobran a quien recibe el servicio. Entonces, explicó, “permitir que se acredite el IEPS por arriba del Impuesto Sobre la Renta (ISR) querría decir que no solamente no tendrían carga tributaria, sino que la carga tributaria que le trasladan a los pasajeros se estaría traduciendo en un ingreso adicional al transporte”.

El funcionario federal sostuvo que, con el tiempo se verán más y mejores servicios, más inversión en transporte almacenaje y gasolineras; lo que redundará “en un mejor mercado que le dé mejor atención a los consumidores”.

Por último, José Antonio Meade sostuvo que el explicar la nueva política de precios es labor de la Secretaría de Hacienda dar la cara, explicarlo y “asumir el costo de la decisión”. Así como “combatir y escuchar las preocupaciones que hay”.

Y AMLO SE ‘CUELGA’ DEL TEMA; LLEVA MÁS DE 5 PRONUNCIAMIENTOS EN 3 DÍAS

Los negocios de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán “son minucias en comparación con (…) la compra de gasolinas en el extranjero (…) que siempre ha manejado la mafia en el poder”, afirma Andrés Manuel López Obrador.

El político tabasqueño estima que las operaciones por importación del combustible superan los 20 mil millones de pesos anuales.

A través de un video difundido en la cuenta de Facebook del dirigente del partido Morena, asegura que existe una relación entre la reforma energética y el aumento en el precio de la gasolina, principalmente porque “desde hace muchos años no se construye una refinería en el país.”

La última, fue construida en Salina Cruz, Oaxaca. Mientas en México hay sólo seis, dice López Obrador, en Estados Unidos operan 150 refinerías. Recuerda que el expresidente Felipe Calderón anunció la construcción de una “pero no levantó ni la barda.”

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal propone que, de ganar la elección presidencial en 2018, realizará una consulta ciudadana en la que “van a decidir, de manera soberana, si quieren que siga esa reforma energética o recuperamos para el dominio de la nación el petróleo y la industria eléctrica.”

Anunció a mediados de enero presentará su nuevo libro llamado ‘La decadencia y renacimiento de México’.