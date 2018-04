Álvarez Icaza rechaza que vaya a dejarse atrapar por otras ideologías

Dijo que formará parte de un Frente legislativo, 'pero mi adscripción lo más probable es que sea la de un senador independiente. Yo represento a la Iniciativa Ahora, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) están poniendo la boleta como un servicio (…) Que me den un lugar en la boleta, no quiere decir que sea de esos partidos'

El coordinador Nacional de la Iniciativa Ahora, Emilio Álvarez Icaza, rechazó que en la Cámara de Senadores pudiera quedar “atrapado” entre las posiciones ideológicas de los integrantes de la coalición Por México al Frente, PAN y PRD, en temas como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo género.

Dijo que formará parte de un Frente legislativo, “pero mi adscripción lo más probable es que sea la de un senador independiente. Yo represento a la Iniciativa Ahora, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) están poniendo la boleta como un servicio (…) Que me den un lugar en la boleta, no quiere decir que sea de esos partidos”.

Entonces, dijo que tampoco pretende pedirle a esos partidos que estén 100 por ciento de acuerdo con él, “pero sí les pido que pongamos al centro algo que se llama México, el interés superior y que construyamos a partir de allí los mínimos como país”.

De tal suerte que “no me da miedo la diferencia, porque podemos construir a partir de eso. Cada quien poniendo sus fortalezas”.

A pregunta expresa, Álvarez Icaza recordó que el tema de los matrimonios homosexuales o la interrupción del embarazo ha sido una discusión superada, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya estableció los cauces para poder atender éste último”.

Consideró que lo grave son propuestas como la de Andrés López Obrador, quien busca poner los derechos humanos a consulta, lo cual es contrario a la Constitución, al Derecho Internacional, a las garantías individuales y a los compromisos asumidos por México en el exterior.

“No puede haber retrocesos en materia de derechos humanos”, añadió el exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien calificó como muy peligroso que se pongan a votación los derechos de grupos en situación de desventaja o minoría, “por eso tardamos tanto tiempo en darle voto a las mujeres”, remembró.

Dejó claro que la noción de progresividad es un proceso civilizatorio que tiene su centro en la dignidad de las personas, por eso no se pueden poner los derecho a votación o consulta.

Llegó el momento para entender que ninguna fuerza política puede sola

Defendió la coalición de gobierno que impulsa el Frente, integrado además por Movimiento Ciudadano.

“No, fíjese que la coalición de gobierno es una figura que para nuestro país es muy necesaria. Yo creo que ya llegó el momento para entender que ninguna fuerza política puede sola. Y ya lo vivimos con (Vicente) Fox, pensamos que con cambiar un Presidente (de la República) se cambiaba la situación del país”, anotó.

De tal suerte que como país debemos de aprender de nuestros fracasos “y no podemos hacer lo mismo. Tan es así que en la boleta electoral del 2018 hay tres grandes coaliciones (Por México al Frente, Todos por México y Juntos Haremos Historia. Ya estamos claros todos que solos no se puede”.

Observó que el hecho de participar con la coalición “quiere decir poner nuestras agendas, quiere decir que la Iniciativa Ahora está incorporado a un Frente Legislativo, pero desde su propia autonomía e independencia”.

Lo anterior, dado que “Ahora”, llevará al Senado la agenda de los derechos, “ser voz de ciertas causas. Lo que yo quiero en el Senado es que esas causas se escuchen”.

El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), fue claro al precisar que Iniciativa Ahora busca espacios legislativos y de gobierno para estar en los lugares de toma de decisión.

“Yo soy de las personas que ya no quiere dar una lucha testimonial. Yo ya me cansé de hacer informes. Yo ya me cansé de ver gente llorar y que no tenga respuesta . Yo quiero estar con esa lucha y esas causas donde se toman decisiones y quiero que los partidos políticos escuchen directamente mi voz y que no me hagan el favor de recibirme en una reunión y que luego dedican que pasa”.

“Entonces, cuando decimos ciudadanizar al Frente, es incluir a gente con causas, historia, trayectoria para los espacios de toma de decisiones ciudadanas, eso es lo que la Iniciativa Ahora está haciendo y por eso estamos buscando espacios legislativos y de gobierno”, añadió.

Recordó que es una persona que ha impulsado diálogos. “Lo hice con Javier Sicilia y Felipe Calderón. Lo hice en mi experiencia internacional. En Colombia y los procesos de paz, en el Salvador, con las Maras, con indígenas, con las víctimas y lo voy a seguir haciendo”.

Es que ya no quiero seguir documentando los abusos , quiero que haya una mejor respuesta para las víctimas. Eso como se hace, estando en los lugares de toma de decisión.

Aclaró que no se sumará a las filas panistas o perredistas; “no, de ninguna manera. No soy del PRD, no soy del PAN, no soy de Movimiento Ciudadano. Soy Coordinador Nacional de la Iniciativa Ahora, estoy en una figura de una candidatura externa, de una candidatura independiente, de una candidatura ciudadana”.

Además, destacó que no ha sido tímido para criticar a los integrantes del Frente, “prefiero hacer valer mis diferencias en presencia, no en ausencia”.

El dilema que tenemos como país es hacia donde cambiamos y la opción es una coalición de gobierno que deje atrás la figura del “Tlatoani” y el “Mesías”, sino para contar con un presidente acotado, con contrapesos y con una fuerza suficiente en el poder que le permita hacer los cambios.