Álvarez Icaza apuesta por un proyecto fundado en las libertades

Aseguró que los derechos humanos son producto de las batallas sociales, de los pueblos, de los sindicatos, de los hombres y de las mujeres, y no de una dádiva del gobierno

El candidato a senador por la coalición Por México al Frente, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que los derechos humanos son producto de las batallas sociales, de los pueblos, de los sindicatos, de los hombres y de las mujeres, y no de una dádiva del gobierno.

Al participar en el foro “El gobierno de coalición. Reflexiones desde abajo y con nosotros mismos”, afirmó que fueron las batallas sostenidas en defensa de las garantías individuales las que lo impulsaron a esta contienda, desde donde se comprometió a trabajar por un proyecto que respete las libertades.

“Yo decidí aceptar la candidatura la Senado, en una candidatura externa, no porque yo sea del PAN del PRD o de MC, sino porque hemos dado a la batalla en la ciudad por el tema de los derechos humanos”, aseveró.

Acompañado por el coordinador de Análisis Político de la campaña de Ricardo Anaya, Alfredo Figueroa Fernández, Álvarez Icaza señaló , “no me vengan a decir que un gobernante me otorga los derechos o que un gobierno me los va a dar”.

“Hoy es el momento para dar esa batalla y es por eso que a pesar de que no somos de ningún partido nos inscribimos en la noción de construcción del frente queremos”, aseveró.

En este sentido, destacó que la agenda que impulsará se dirigirá hacia la lucha contra la corrupción e impunidad, cambio de modelo de seguridad y discusión del modelo económico.

En el evento, donde también estuvo presente la candidata de la coalición a la alcaldía de Iztacalco, Elizabeth Mateos, Álvarez Icaza agregó que también se busca generar una discusión sobre la representación democrática y una agenda verde.