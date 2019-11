Alguien está meciendo la cuna; protestas de policías son una provocación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las protestas que se dieron el día de ayer en las inmediaciones del AICM y señaló que es evidente que se trata de una provocación.

“Sigue habiendo mucha provocación, no es casualidad que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar, no es espontaneo, ahí hay alguien que está meciendo la cuna, ya nada más es cosa de decir de parte de quién, pero es evidente que es un acto de provocación”.

“He dado instrucciones para que haya diálogo, se resuelvan las peticiones, el que no quiera estar en la corporación se le liquide de conformidad a la ley, que no se despida a nadie”

“Desde luego no se puede en la GN tener elementos que no tienen un buen historial porque sino no se resuelve nada”