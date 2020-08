Alfaro vuelve a la carga contra el gobierno federal

Una actitud de desdén y de desprecio, y una actitud de cerrar las puertas a cualquier posibilidad de diálogo y de entendimiento, echó en cara Enrique Alfaro al gobierno federal.

“Nunca en la historia de este país se había visto un escenario en el cual se generara esta idea de que hay respeto, solidaridad y respaldo para las entidades federativas cuando, en la realidad, lo que hay es, literalmente, una actitud de desdén y de desprecio.

“Y una actitud de cerrar las puertas a cualquier posibilidad de diálogo y de entendimiento”, puntualizó el gobernador de Jalisco Alfaro en el arranque de la plenaria de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados.

A decir de Alfaro, los estados no están pidiendo dádivas o limosnas.

“Los estados de la República no estamos pidiendo dádivas o limosnas; no estamos planteando extender la mano para ver qué más nos dan; lo que estamos planteando es que se ha llevado a las finanzas estatales y municipales a un punto en el que ya no vamos a aguantar mucho más.

“En todos los países, el gasto público juega un papel sobre la reactivación económica, y esa idea nos la están dejando solo a los gobiernos estatales.

“Es muy fácil decir que los gobiernos estatales no se endeuden, y la pregunta es ‘después de destinar 3 mil millones de pesos y de haber tenido que cancelar obras y proyectos para cuidar la vida de todos, ¿qué otra ruta plantea el gobierno federal que no sea esa?’, refirió Alfaro.