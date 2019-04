Alejandro Rojas pide destitución de Miguel Barbosa como candidato

El consejero de Morena y senador suplente, Alejandro Rojas Díaz-Durán, pidió la sustitución de Miguel Barbosa Huerta como candidato a la gubernatura de Puebla, debido a que no cumple con los requisitos de ética del partido, y negó que estas críticas sean una guerra sucia.

Acusó que Barbosa Huerta es candidato debido a una encuesta “patito”, por lo que propuso que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sea la encargada de realizar el sondeo, a fin de que sean los poblanos los que elijan al candidato de Morena para las elecciones que se realizarán el próximo 2 de junio, tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso.

Subrayó que hace unos días presentó documentos notariados del Registro Público de la Propiedad en los que se detallan dos propiedades que compró en efectivo siendo senador Barbosa Huerta, con un valor patrimonial por más de 50 millones de pesos, lo cual no corresponde a sus ingresos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, resaltó que Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta no ha presentado su declaración tres de tres, además de que está contrariando los tres principios fundacionales de Morena, que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

El pasado martes, Rojas Díaz-Durán presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra Barbosa Huerta, candidato al gobierno de Puebla, por enriquecimiento ilícito.