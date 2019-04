Alejandro Rojas denuncia a Miguel Barbosa por enriquecimiento ilícito

El consejero de Morena y senador suplente, Alejandro Rojas Díaz-Durán, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra Miguel Barbosa Huerta, candidato del partido al gobierno de Puebla.

En entrevista para Notimex, detalló que con la denuncia se pretende que la fiscalía indague los delitos de compra fraudulenta, lavado de dinero y evasión fiscal.

Ello, al considerar que es dueño de dos propiedades que no corresponden con sus ingresos, una localizada en Coyoacán con valor patrimonial histórico y un costo de 10 millones de pesos, y otra ubicada en la colonia Condesa, que fue adquirida por cinco millones de pesos cuando su precio es superior.

Para ello, entregó a las autoridades en las oficinas ubicadas en la Glorieta de Insurgentes documentos ante el Registro Público de la Propiedad como pruebas del delito.

“Estoy denunciando porque creo que Morena tiene la obligación moral de acatar a los millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador y por Morena… que tiene como principal eje rector la ética política, la lucha contra la corrupción, la transparencia y la honestidad”.

Dijo que candidatos como Barbosa Huerta “no le ayudan ni al país ni a Morena, y prueba de ello son las traiciones contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y contra el expresidente Enrique Peña Nieto, toda vez que antes de estar en Morena incluso difamaba y ofendía al hoy presidente López Obrador”.

“Miguel Barbosa es impresentable, pone en riesgo el triunfo de Morena en Puebla, Morena no tiene la culpa de que este señor se haya enriquecido de manera inexplicable”, abundó.

Respecto a la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, mencionó que no puede imponer a un candidato con “manchas de corrupción”.

Por ello, propuso que se le sustituya y se realice una nueva encuesta organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para elegir a un nuevo personaje para encabezar la campaña, de cara a las elecciones que se realizarán el próximo 2 de junio, tras la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso.

“Que sean los poblanos quienes elijan realmente quién quieren que sea el candidato”, sin embargo, indicó que él no propondría a ninguno, pero opinó que se deben considerar los perfiles de dirigentes y personalidades poblanas en diversos ámbitos.

Rojas Díaz-Durán rechazó la propuesta del líder del grupo Proyecto Nacional Ciudadana, Norberto Amaya Aquino, a un debate abierto con dirigentes y militantes de Morena en la Ciudad de México, toda vez que “sólo debatiría con Yeidckol Polevnsky”.

“Yo le estoy pidiendo a Yeidckol que reflexione con serenidad, con objetividad, que piense en los poblanos, el señor Barbosa no puede demostrar cómo se enriqueció… eso no es honesto, eso no merecen los poblanos y no llegó con legitimidad”, consideró.

Abundó que es contradictorio criticar a los demás y seguir con las mismas prácticas, con lo que traiciona el espíritu fundacional del partido.

Por otro lado, aseguró que dependiendo de la convocatoria podría participar en la votación para dirigir a Morena, a fin de enraizar la fuerza política del movimiento que, aseveró, será la palanca que impulse el cambio de régimen en el país.

Señaló que seguirá ejerciendo su derecho a la libertad de expresión que se encuentra enmarcado en la Constitución, que está más allá de cualquier estatuto de partido.

Aunque es suplente del senador Ricardo Monreal Ávila, agregó que la denuncia se presentó de manera autónoma.