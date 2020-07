Alcaldesa de Tecate lleva hasta la FGR amenazas de Jaime Bonilla

Por amenazas para modificar una reforma en su favor, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue denunciado por la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Amador Rodríguez Lozano, secretario de Gobierno también figura en la querella.

En su denuncia, Adams Pereyra dice temer por su vida y por las de sus hijos.

“Narro lo sucedido.

“Es en contra del señor Jaime Bonilla Valdez y Amador Rodríguez Lozano; temo por mi vida; la de mis hijos; a lo que pasó el viernes 4 y sábado 5 de julio; mi hija recibió una llamada; hemos sido amenazadas de muerte.

“Recibí una visita en mi oficina y a partir de ahí he recibido amenazas y presiones por parte del gobierno del estado; el secretario de Gobierno, el 27 de junio, me visita en mi oficina, en Tecate, y me dice que van a modificar la ley por el próximo periodo, para que dure tres años, que es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y que lo enviaba el gobernador Jaime Bonilla”, estableció Adams Pereyra sobre el sentido de su querella contra Bonilla y Rodríguez Lozano.