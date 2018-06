Al Bareiro del video no lo he visto nunca en mi vida: Ricardo Anaya

Tras la difusión de la segunda parte del video en el que aparece Carlos Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, donde se detalla su forma de lavar dinero para financiar su campaña; el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés habló al respecto y señaló que desconoce al hombre que aparece en el video.

“A ese señor, no lo he visto nunca en mi vida, no lo conozco”.

En entrevista radiofónica argumentó que todo es una campaña en su contra y que quién sabe cuánto haya costado sobornar a ese hombre.

El candidato dijo que estos ataques se deben a que él se ha comprometido a castigar a los responsables de actos de corrupción.

“Se han empeñado en atacarme, presionando por todos los medios, pero no creo que lo logren y habrá justicia”, indicó.

Cabe recordar que el día de ayer, minutos antes del último encuentro entre los aspirantes a la Presidencia de México se dieron a conocer más audios que ligan a Anaya Cortés con los Barreiro.