Ahora López Obrador pone reglas a los empresarios

Pide a integrantes del Consejo Mexicano de Negocios que respeten Estado de Derecho, ‘que no utilicen el tráfico de influencia, que no trafiquen con el poder y que no saquen provecho de la política del pillaje’

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, manifestó que no tiene ninguna diferencia, ningún pleito con los que son verdaderamente empresarios de México, pero hay algunos que tienen intereses económicos y políticos, y están provocando este enfrentamiento que “yo les diría que es artificial”.

“Es parte de la propaganda en contra nuestra, nosotros respetamos mucho a los empresarios de México, me he reunido con todos los empresarios, con los comerciantes, con los empresarios de los municipios, de los estados del país”, indicó.

Agregó que hay un grupo que no quiere el cambio, porque se ha beneficiado de la política de pillaje y de saqueo, ellos han sacado provecho personal y no quieren dejar de robar y no quieren dejar de mandar, quieren seguir teniendo el privilegio de mandar.

“Entonces están muy nerviosos, desesperados, porque la gente quiere un cambio verdadero, pero lo único que puede decir es que soy respetuoso de los empresarios, que no tengo problemas con los empresarios, que no tengo pleito con los empresarios”, expuso.

A la pregunta de los reporteros que si no tiene pleito con algún empresario, López Obrador insistió que no tiene problemas con los que verdaderamente son empresarios, con los que no trafican con el poder, que no se han hecho inmensamente ricos al amparo del poder.

“El que invierte, el que genera empleos, el que apoya el desarrollo el país y lo hace de manera honrada merece respeto, yo estoy en contra de la riqueza mal habida, estoy en contra de la corrupción, no en contra de los empresarios”, explicó.

A la pregunta de los reporteros que si no fue un exceso el responderle a ese grupo de empresarios, López Obrador dijo que no, es que de vez en cuando hay que hacerles ver, tienen que comprender que no son los dueños de México, que es el pueblo de México, el único amo que existe en el país.

Señaló que es una arrogancia el que se esté uniendo una cúpula y que quieran detener, frenar el cambio en el país, luego de que ellos han llevado a México a esta grave crisis económica y de bienestar social.

“Pero ahora de manera mañosa, deshonesta, están queriendo decir que estamos nosotros en contra de los empresarios, de todos los empresarios, no es cierto, estamos en contra de la mafia del poder”, mencionó.

A la pregunta de los reporteros que si hay salida con este pequeño grupo, el candidato presidencial expresó que siempre estará abierto al diálogo, es amor y paz, amor y paz.

López Obrador aseguró que podría reunirse con el grupo de la mafia del poder “siempre y cuando se respete el Estado de Derecho, se haga el compromiso de que no seguirán medrando al amparo del poder público, se hagan negocios legales y que no se utilizará el tráfico de influencias”.

A la pregunta de si se sentaría con los de la mafia del poder a riesgo de perder la cartera, el candidato presidencial respondió que sí, con todos me reúno, no hay ningún problema, no tengo enemigos, tengo adversarios.

Recordó que el empresario Claudio X. González viene desde la época de Carlos Salinas, fue asesor económico de Salinas, es un grupo que se ha beneficiado mucho con la política de pillaje.

“También los comprendo, ellos quisieran que continuara este régimen podrido, corrupto, pero ya la gente no quiere que siga lo mismo”, añade.

Sobre si acudirá al encuentro organizado en junio sobre Consejo Mexicano de Negocios, López Obrador respondió que si lo invitan va, sin ningún problema, “yo siempre digo lo que pienso, no tengo un doble discurso, no soy hipócrita”.

A la pregunta de lo que dijo el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que podría ser un desastre si llega a la Presidencia, que no llegaría una catástrofe, pero sí un desastre, López Obrador respondió que Vargas Llosa es un buen escritor, pero un mal político.

Recordó que ya había comentado que para abril o para mayo los candidatos de la mafia del poder se iban a unir en contra suya, “¿y en qué mes estamos?”.

Dijo que combatirá la corrupción, pero no va a cortar manos, eso no es humano, sólo se tiene que aplicar el Estado de Derecho.

INE ORDENA A MORENA SUSTITUIR SPOTS DONDE APARECE LÓPEZ LOBRADOR

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena sustituir los promocionales CLAUDIA EMOTIVO (televisión) y SHEFFIELD2 (radio y televisión), que se difunden en la pauta local de la Ciudad de México y de Guanajuato, respectivamente.

Ahí se incluye la imagen y voz de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, lo que -bajo apariencia del buen derecho- podría constituir una sobreexposición de López Obrador en detrimento de la equidad en la contienda electoral en curso.

En sesión extraordinaria urgente, por unanimidad de votos de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del consejero Benito Nacif, la Comisión determinó conceder las medidas cautelares solicitadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en el caso de CLAUDIA EMOTIVO y sólo por el PAN respecto a SHEFFIELD2.

Ello bajo el argumento que no se puede promover a un candidato a un cargo de elección federal dentro de la pauta local y viceversa, pues se vulnera el modelo de comunicación política constitucionalmente establecido, pues cada tipo de elección tiene asignados los tiempos que le corresponden.

Lo anterior a fin de evitar una posible vulneración a la equidad en la contienda al sobreexponer a un candidato en detrimento de otros, de conformidad con la jurisprudencia 33/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante la misma sesión, la Comisión concedió, por unanimidad de votos, la medida cautelar solicitada por el PAN y ordenó al PT sustituir -en un plazo de seis horas a partir de la notificación formal- el promocional televisivo MIENTE PT OK, derivado de la aparente aparición de una menor de edad sin que se cuente con los permisos de padres o tutores y la opinión libre e informada de la niña.

Lo anterior en contravención a los “Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales del INE”, así como de la jurisprudencia 5/2017 emitida por la Sala Superior del TEPJF.

Se precisó que dicha jurisprudencia establece que si en la propaganda política o electoral se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática se deben cumplir ciertos requisitos mínimos para garantizar sus derechos.

Entre ellos el consentimiento por escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad.

Por último la Comisión declaró la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el PAN derivada de la difusión programada -del 6 al 9 de mayo- del promocional televisivo DE QUÉ HABLÓ ANAYA, pautado por el Partido Encuentro Social, que presuntamente constituye un uso indebido de la pauta y calumnia en contra de Ricardo Anaya Cortés.

EXIGEN SENADORES A LÓPEZ OBRADOR RESPETAR A IP

Senadores lanzaron un exhorto al candidato morenista López Obrador para que se conduzca con respeto hacia el gremio empresarial, al puntualizar que las descalificaciones no abonan a la democracia, ni a un ambiente electoral pacífico.

Legisladores externaron que, aunque estos señalamientos a empresarios son parte de la estrategia del tabasqueño, él -como figura pública- debe evitar denostaciones hacia industriales con frases como “IP no quiere dejar de robar” y calificativos como ladrones o manipuladores.

Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en la Cámara Alta, aplaudió la actitud de empresarios, quienes han alzado la voz para defender su derecho a la libertad de expresión.

“Me parece que López Obrador juega un poquito con el score y lo que busca es, sabiendo que se le acerca Ricardo Anaya, tratar de ligar como si fuera lo que él ha denominado el PRI-AN, el rechazo que tiene el PRI en buena parte de la población, sumárselo a Ricardo Anaya y me parece que ésta es una clásica jugada de él que inventa complots”, expuso Larios.

“Me parece que han tomado una decisión bastante razonable. Todos los mexicanos, independientemente de quienes participamos en partidos políticos o no, tenemos que cuidar la armonía en el país”, agregó.

“Si seguimos en este tema de descalificaciones de personas como lo ha hecho López Obrador, si seguimos sembrando el encono, la división, si estos sentimientos negativos empiezan a sembrarse en el pueblo mexicano, me parece que todo el país va a sufrir, independiente del resultado. Me parece que no es prudente. Yo llamaría al respeto a las personas”.

Luis Sánchez, coordinador parlamentario del PRD en la Cámara Alta, consideró que esta actitud de AMLO podría afectar no sólo a empresarios.

“No hay respeto. Creo que esa es una gran preocupación ya y no sólo para los empresarios, también debe ser para los trabajadores, porque una embestida en contra de los empresarios, así como la están dibujando en Morena, por supuesto que va a traer repercusiones a los grandes potentados mexicanos y a los trabajadores”, apuntó Sánchez.

“López Obrador, cuando ha estado frente a los empresarios, les dice que no habrá afectaciones. Eso es un dicho, pero en los hechos por supuesto que está pensando en muy poco de respeto hacia ellos. Atreverse a mentir, (diciendo) que los más grandes poderosos empresarios se habían reunido con Peña Nieto, se habían reunido con Ricardo Anaya, y que les había pedido Ricardo Anaya que lo apoyaran para que declinara Meade por Anaya. Ese tamaño de mentira, pues los dibuja tal cual son en Morena. No hay respeto a los empresarios, como no hay respeto a muchos otros sectores de la sociedad”, añadió.

La legisladora independiente Martha Tagle señaló que debe de haber respeto a las opiniones expuestas por diversos grupos como la sociedad civil y los industriales.

“El candidato por supuesto está también en su posición de no estar de acuerdo, pero dice la máxima que aunque no estemos de acuerdo debemos defender el derecho a decidir de las personas”, enfatizó.

La senadora señaló que AMLO debe conducirse con mayor responsabilidad, pues sus palabras desembocan acciones entre sus seguidores.

“Hay que reconocer que particularmente cuando el candidato de Morena hace un llamado muchos de sus seguidores también lo entienden como un llamado de guerra, pues, en ese sentido, muchas veces también hay muchas agresiones verbales que lastiman y es bien importante que nos quede claro que pasando las elecciones el país vive, sigue, continúa”, opinó Tagle.

“Él debe de respetar la posición de los empresarios. De ninguna manera puede buscar que esta voz no se escuche. Hasta ahí dejarlo, respetarse y manifestar que tanto unos como otros tienen derecho a tener un punto de vista al respecto”, instó.

Luis Humberto Fernández, vicecordinador del bloque PT-Morena en el Senado, salió en defensa de su candidato y resaltó que no existe ningún riesgo ni falta de respeto al gremio.

Fernández pidió no generalizar y a los eludidos propuso una solución para esta discusión.

“Lo que nos encantaría ver es que no están metiéndole ni un centavo a la campaña política, eso es lo que sería sano para todos y un compromiso de que ninguno de los del Consejo Mexicano de Negocios va a poner un peso sin declararlo por los canales legales. Eso es lo que fortalecería a la República, eso es lo que ayudaría a transparentarlo”, pidió el senador.

“Creo que dar por ofendidos no es el caso. Nunca ha sido la idea ofenderlos, pero sin duda, lo que hemos visto, y ahí están los hechos. Hay una campaña muy cara de desprestigio a López Obrador y que alguien lo está pagando. Lo más sano y lo más sencillo es que declaren que no están ellos haciendo esto y el compromiso de no meterle dinero por cauces ilegales”, agregó.