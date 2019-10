Aguirre niega tener relación con Abarca y crimen organizado

Ex gobernador de Guerrero es interrogado por casi cinco horas; afirma que responde cerca de 70 preguntas

Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, compareció, por más de cuatro horas, ante la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre del 2014 en Iguala.

En su perfil de Facebook, el ex mandatario estatal publicó que “el día de hoy comparecí para ampliar mis declaraciones ante la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, que encabeza el maestro Omar Gómez Trejo”.

Agregó que durante más de cuatro horas “aporté todo lo que está a mi alcance, a efecto de esclarecer los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa”.

El entonces mandatario perredista, quien solicitó licencia al cargo semanas después de lo ocurrido en Iguala, dijo que “expliqué las acciones que realizó mi gobierno cuando tomamos conocimiento de los hechos”.

Asimismo, se comprometió a comparecer las veces que se requiera “toda vez que soy el principal interesado en que no exista duda sobre la actuación que tuvimos en esa noche lamentable y en los días siguientes”.

“Con mi presencia ante la Fiscalía deseo reiterar mi compromiso con los padres de familia y las autoridades a que se conozca la verdad y se haga justicia, agregó Aguirre Rivero en la red social.

En breve entrevista a su salida de la sede de la FGR en la Ciudad de México, en la que dio respuesta a cerca de 70 preguntas, se desmarcó de cualquier relación política, sentimental o de negocios con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, o con su esposa, María de los Ángeles Pineda.

“Yo nunca impulsé el proyecto de José Luis Abarca para que fuera alcalde de la ciudad de Iguala.

“Siempre me opuse”, sostuvo el también ex priísta, quien, además, dijo no tener relación alguna con el crimen organizado.