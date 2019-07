Aguarda declaración de validez ampliación de periodo de gobierno en BC

Una vez que cuente con el aval de tres de sus cinco ayuntamientos, el gobierno de Baja California publicará la reforma que amplía de dos a cinco años la gubernatura del morenista Jaime Bonilla Valdez.

“Es una reforma a la Constitución que con lo que el día de ayer aprobaron los diputados no concluye el proceso; tiene que ir a los ayuntamientos; tiene que ir avalada por tres ayuntamientos.

“Una vez que sea declarada válida es turnada al gobierno del estado para su publicación; este es el proceso; el gobernador por ningún motivo publicará esta reforma”, refirió Francisco Rueda, secretario de Gobierno.

‘TRAICIÓN A BAJA CALIFORNIA’

MEXICALI.- Óscar Vega Marín, ex candidato panista al Ejecutivo local, calificó como una “traición a Baja California” el voto a favor de la reforma para que el periodo de la próxima administración sea de cinco años, y no de dos, por lo que pidió que se expulse a los diputados de su partido que apoyaron la propuesta.

El ex abanderado del blanquiazul señaló lo anterior unos minutos después de que en el Congreso local se aprobara, con 21 votos a favor, la modificación al artículo octavo transitorio que el diputado morenista Víctor Morán propuso en sesión extraordinaria.

En su red social, Vega Marín dijo, además, que “Jaime Bonilla continúa corrompiendo a las instituciones en Baja California al lograr que la mayoría de los diputados locales, ilegalmente, amplíen su periodo gubernamental en contra de la voluntad de los ciudadanos que votaron para que sea gobernador por 2 años”.

Pidió al PAN “la expulsión de todos los integrantes de nuestro partido involucrados en esta traición a Baja California” y convocó a los ciudadanos a ejercer los medios legales contra ese atropello a través de un amparo colectivo y retomar la legalidad en nuestro estado.

Por su parte, el líder nacional panista, Marko Cortés, expresó, en su red social, su total rechazo a la ilegal modificación del texto constitucional de Baja California que pretende alargar el periodo por el que fue electo Bonilla.

Dijo que “presentaremos acción de inconstitucionalidad ante la SCJN y expulsaremos a los legisladores que se corrompieron con Morena”.

En tanto, el PAN estatal rechazó la ilegal reforma a la Constitución que pretende ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla; “confiamos en que la SCJN impedirá esta aberración”, abundó y señaló que los diputados del PAN que votaron a favor serán expulsados, de inmediato, del partido.

Por su parte, Alejandro Moreno, aspirante a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que era inaceptable que diputados del tricolor votaran a favor de ampliar a cinco años el periodo de gobierno en Baja California.

Afirmó que el instituto político debe presentarlos ante la Comisión de Justicia para que decida sobre su permanencia en la fuerza política.