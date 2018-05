Afirma Juárez Cisneros que la candidatura de Meade repuntará

En su recorrido, dijo, ha visto “que la gente está echada para adelante, que no los anden espantando con el petate de las encuestas, porque las encuestas no votan”

El presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, dijo que “las encuestas no votan” y para los más de 40 días de campaña restantes, la candidatura presidencial de José Antonio Meade Kuribreña repuntará en las preferencias.

Al tomar protesta a la estructura territorial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Monterrey, pidió recuperar el orgullo partidista y convencer a los ciudadanos para emitir un voto razonado el próximo 1 de julio.

En su recorrido, dijo, ha visto “que la gente está echada para adelante, que no los anden espantando con el petate de las encuestas, porque las encuestas no votan”.

“Yo he vivido muchas elecciones, tengo 43 años de ser priísta, y nunca en mi vida he visto, formada en la fila, donde está la urna, una encuesta que vaya a votar”, manifestó.

“Votan las personas, entonces, salgamos a convencer para vencer, salgamos a consolidar el voto del corazón, del sentimiento, pero también a conquistar el voto de la razón”, subrayó.

En su mensaje, se manifestó en contra de la amnistía a delincuentes y se debe aplicar la ley sin distingo alguno a quien violente la ley.

Posteriormente, en entrevista, Juárez Cisneros, señaló que las encuestas son una simple valoración, pero no determinan las elecciones, por lo cual debe esperarse a la conclusión de la jornada electoral.

Respecto a la declinación de Margarita Zavala a su candidatura independiente, señaló que es una mujer valiosa, por lo cual sería bienvenida a unirse a la campaña de José Antonio Meade Kuribreña.

“Es una mexicana ejemplar que ojalá pudiera respaldar el proyecto de Pepe Meade, que es un proyecto que genera confianza, es un proyecto que lleva hacia adelante a México, que garantiza la certidumbre en este país, ojalá y Margarita pueda apoyar a Pepe Meade”, externó.

El líder nacional del PRI subrayó que “la invitación es abierta, no sólo a ella, sino a todos los mexicanos y mexicanas que amen este país y que no quieran saltos al vacío y que estén de acuerdo en que se requiere congruencia y no ocurrencia, que se requieren propuestas, no improvisaciones”.

Respecto de los poco más de 40 días de campaña restantes, señaló que van a la alza y “el próximo domingo en el debate, vamos a conocer a un candidato, a un Pepe Meade, como lo hemos visto, con temple, un hombre sereno, un hombre que tiene conocimiento claro de los problemas –de México-”.

“A partir del 20 de este mes, después del debate, otro impulso hacia arriba, y de ahí a la Presidencia de la República”, concluyó.