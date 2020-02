Aeropuerto en Santa Lucía en 2022

El 21 de marzo de 2022 el Presidente López Obrador y el Ejército habrán logrado la “hazaña” de ahorrar 100 mil millones de pesos al pueblo de México, además de dotar a la capital de la República “de un aeropuerto de nivel mundial, con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo, vamos a estar inaugurando este complejo, este aeropuerto de dos pistas para vuelos nacionales e internacionales de la aviación civil, y una nueva pista para la aviación militar, tres pistas”.

De esta manera, afirmó el mandatario, “se va a demostrar lo que somos los mexicanos y lo que significa el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

En un encuentro con mandos militares para conmemorar a la Fuerza Aérea, el Presidente habló del NAIM, el aeropuerto que llevaba más de 30 por ciento de construcción cuando, mediante encuesta, a petición suya, decidió no concluirlo.

Calificó de “bendición” no seguir adelante con el NAIM, y prefirió no hablar de “las dificultades que significaba de toda índole económico, ecológico, de calidad de suelo, bueno, pero fue muy importante que se dijera no a este proyecto porque no le conviene al pueblo, a la Nación y sí al aeropuerto en Santa Lucía, donde hay mejores condiciones de todo tipo”.

Asimismo, calificó de “logro histórico” la reforma constitucional que permite a las fuerzas armadas participar “en labores de seguridad pública, esto es de gran apoyo, porque se trata de enfrentar todos juntos, todos los mexicanos el flagelo de la violencia y garantizar la paz y tranquilidad en el País”.

El 2 de mayo próximo, se realizará un homenaje al Escuadrón 201 que articipó en la Segunda Guerra Mundial.

