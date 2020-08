Admite AMLO alerta de Herrera; insiste en que ya hay recuperación

Ante la pregunta sobre qué opina de los pronósticos económicos para el 2021, hechos por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que este martes dará detalles de cómo se está enfrentando la doble crisis.

Sin embargo, el Presidente, en una primera pregunta, evitó tocar las palabras y el tema preciso que mencionó el titular de Hacienda, como que se agotarán los “guardaditos” y que el año próximo se vivirá la peor crisis económica en México desde 1932.

Fue hasta una segunda pregunta que se vio obligado a mencionar al titular de Hacienda.

“A pesar de los pesares vamos bien en la atención de las dos crisis; en cuanto a la pandemia atendiendo a enfermos, salvando vidas”, expresó.

Vamos avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla, aseguró.

Mencionó que hasta ahora la estrategia gubernamental ha funcionado. “Vamos saliendo del hoyo en el que caímos. Estoy optimista”.

En lo económico, añadió López Obrador, nos ha ido mejor en cuanto a la estrategia que se aplicó. “Nos estamos recuperando”.

Agregó que, además, se está saliendo con costos bajos, sin tener que endeudar al país.

Afirmó que se tienen finanzas públicas sanas, que no se despedirán trabajadores, se tendrán los artículos básicos, no habrá inflación, se destinarán recursos a los pobres, y no se detendrán las obras importantes.

Al insistirle, en una segunda reportera reiteró sobre lo mencionado por el Secretario de Hacienda que reconoció que es la crisis mundial más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años.

Mencionó las distintas crisis en que han estado envueltos distintos países y que, efectivamente, México vivirá la peor desde 1932.

Pero dijo que en su gobierno hay indicios de recuperación. Reiteró que se perdió 1 millón de empleos entre marzo y julio, pero en agosto ya existen 90 mil recuperados.

Afirmó que el problema que planteó Herrera es el correcto, pero que el año que entra la estrategia se volverá a aplicar, sin endeudar al país.

Pidió pensar en la fuerza del pueblo. “Porque el pueblo es mucha pieza”.