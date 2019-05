Abogado de ex directora del Rébsamen responde a la PGJ

Javier Coello Trejo, abogado de la dueña del Colegio Rébsamen respondió a la Procuraduría General de Justica (PGJ) la cual ofrece 5 millones de pesos a quien proporcione información que contribuya a la captura de Mónica García Villegas, ex directora del Colegio Rébsamen.

La defensa de la ex directora del Colegio asegura mediante un comunicado que no es la forma correcta de llevar el caso, pues se están ensañando con un persona que no cuenta con la mínima oportunidad para defenderse.

“Ensañarse así en contra de una persona que no se le ha dado el derecho a defenderse, resulta cuestionable”.

La tragedia del Colegio Rébsamen resultó dolorosa, pero cabe recordar que no es el único caso que se presentó en el terremoto del 2017pues también el desplome de distintas edificaciones cobró la vida de inocentes, ante esos la PGJ opto por tomar medidas alternas para darles solución, cosa muy distinta a la del Rébsamen en donde no se logra una respuesta que señale justicia y lo que en realidad paso.

“A diferencia (desde un inicio) de los casos también dolorosos de víctimas del terremoto de septiembre de 2017, del Tecnológico de Monterrey y diverso edificios colapsados de trabajadoras, la Procuraduría optó por aplicar medidas de soluciones alternas, pero en el presente asunto no fue así, lo que implica un uso mediático del asunto y no responde los intereses de las partes involucradas que es la justicia y de conocer la verdad”, explica el escrito del abogado Javier Coello Trejo .