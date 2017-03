Aberrante, acoso laboral y sexual señala Osorio

Es indispensable generar mayores condiciones de igualdad entre mujeres y hombres para que el país salga adelante, aseguró el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. “Ni uno más adelante o más atrás del otro, sino juntos para avanzar como sociedad y país”, agregó.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el encargado de la política interior del país dialogó con servidoras públicas de la Secretaría de Gobernación, a quienes reiteró que si las palabras o discursos no se transforman en acciones, no sirven. “Si no somos capaces de transformar quienes tenemos una responsabilidad importante como esta, entonces ni sirven estas reuniones, ni servimos como servidores públicos”, enfatizó.

En Gobernación, aclaró, pondremos el ejemplo. Aquí trabajamos para visibilizar el machismo y castigar el acoso laboral y sexual que se pudiera presentar en las oficinas, con el objetivo de ser un referente de atención a las trabajadoras. “Necesitamos visibilizarlo con justicia y firmeza, así como castigar a quien comete este tipo de acciones aberrantes”, recalcó.

En el Salón Revolución de esta dependencia, escuchó las vivencias personales y laborales de las mujeres que colaboran en esta institución. Recordó que esta lucha “la tenemos que emprender juntos”. Estamos, explicó, promoviendo el equilibrio en las oportunidades laborales; no se trata de ver a la mujer, sino escuchar su trayectoria para que puedan acceder a un puesto en la Administración Federal.

Al agradecer la presencia de todas las mujeres reunidas, subrayó la importancia que tiene su voz, “al escucharlas se pueden crear oportunidades”, pues, apuntó, resulta indispensable visibilizar el esfuerzo cotidiano que hacen cada una de ellas, porque sortean circunstancias, obstáculos, personales o familiares y, sin embargo, no dejan su compromiso con la Secretaría de Gobernación.

Propiciemos la solidaridad entre todos y como sociedad; impulsando acciones es como se avanza, no quitando oportunidades, y en este tema de la equidad de género e igualdad, solo se avanzará al lograr vernos como iguales, afirmó.

El Secretario Osorio Chong exhortó a las servidoras públicas a sentirse orgullosas de trabajar en la Secretaría de Gobernación. “Digan lo que están haciendo, todas hacen una labor importante, están sirviendo al país, y lo que ganan lo desquitan con trabajo y esfuerzo”, destacó.

La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta, señaló que para lograr la igualdad de género es fundamental que tanto hombres y mujeres sumen esfuerzos y trabajen para que ellas accedan a una vida libre de violencia e igualdad de condiciones.

Negrete Morayta resaltó que con fuerza y convicción las mujeres han construido su propio progreso en todos los ámbitos, logrando ser protagonistas y dueñas de su propio destino. Manifestó que “no hay mejor manera de conmemorar el Día de la Mujer que traduciendo la lucha en acciones concretas que propicien un verdadero cambio de paradigma”.

En la reunión, a la que asistieron 380 servidoras públicas, estuvieron presentes el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; el Oficial Mayor, Jorge Márquez Montes, la Coordinadora Nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín Gutiérrez; la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Haas Paciuc; la directora General del Archivo General de la Nación, María de las Mercedes de Vega Armijo; la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Patricia Colchero Aragonés; la Coordinadora de Operación en el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Alonso Pesado.

Así como la titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico, Faride Rodríguez Velasco; la titular de Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Rosalba Francisca Ponce Riveros; la titular de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional de la Comisión Nacional de Seguridad, Mireya Barbosa Betancourt, y la Enlace de Género y titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de Policía Federal, Marisol Ponce Juárez.

Al término del encuentro, el Secretario Osorio Chong inauguró la exposición Mujeres en la Historia en las instalaciones de la dependencia, muestra itinerante que estará en varios estados de la República.