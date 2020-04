A pobres, dinero; a clase media y alta, aliento: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se va a proteger a los más pobres, al 70 por ciento de los hogares, de manera directa.

“Habrá domicilios a los que podrán llegar dos, tres, apoyos”, afirmó.

El 30 por ciento restante, no de la clase media-media, no la clase media baja, sino de la media alta y alta, también recibirán apoyos, señaló, como la paz, tranquilidad, no influyentismo, que puedan participar en contratación de obras sin dar sobornos.

“Que cuenten con un gobierno austero, no faraónico, ofensivo, que usaban helicópteros para ir a jugar golf”, indicó.

Eso se traduce en que hay un cambio, un Estado de Derecho, no un “Estado de Chueco”, añadió. “La gente quiere vivir con legalidad, sin abusos, sin prepotencia, sin privilegios”.

Lo que se padece ahora, dijo, es el fruto podrido de la época neoliberal, por la desigualdad, por darle todo a una minoría.

A la clase media alta y alta también ofreció que no habrá aumento de impuestos, ni nuevos.

“La brillante interpretación del anterior Secretario de Hacienda fue que los de arriba eran los más afectados por los gasolinazos; a los pobres no les afectaba porque no tenían carros”, expresó.

“Por poco le sale una hernia en el cerebro por tan gran idea”, bromeó.

Pero además puntualizó que al 30 por ciento que no recibirá apoyo en recursos les ayudará la entrada del T-MEC.

El Presidente volvió a repetir el mismo discurso sobre el Fobaproa, el rescate “de los de arriba”, de lo que ha hablado casi todos los días desde hace meses.

Hay que cuidar, indicó, que no se vaya a apoyar a empresas que desde antes del coronavirus ya tenían problemas.

Porque, aseguró, los recursos del Banco de México no son del Banco de México, ni siquiera del gobierno, son de la nación.

“Leí un documento de un grupo que está planteando que se regrese a las medidas anteriores”.

Afirmó que están nostálgicos, que extrañan, pero ya no es más de lo mismo.